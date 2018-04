Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

El museo Petersen (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) inaugura “Custom Revolution”, la primera exhibición en el mundo dedicada a la nueva generación de motocicletas hechas al gusto del cliente, e incluye 25 de estos modernos y de avanzada vehículos de dueños independientes de todo el mundo. El museo abre todos los días de 10 am a 6 pm. Boletos $8 a $16. Informes (323) 964-6331 y petersen.org.

El periodista y escritor mexicano, Carlos Ruvalcaba, presentará su nuevo libro “El puente entre el Danubio y Monte Albán”, biografía de la pintora surrealista húngara radicada en México, Susana Wald. El texto será presentado por el autor cubano Manuel Gayol en la Biblioteca Pública del Este de Los Angeles (4837 E. 3rd St., Los Angeles), a la 1 pm. Entrada gratuita. Informes (323) 264-0155.

Exhibición de autos raros

El Mullin Automotive Museum (1421 Emerson Ave., Oxnard) abrirá su nueva exhibición “L’époque des Carrossiers: The Art and Times of the French Coachbuilders”, una colección de los mejores autos del renombrado coleccionista Peter Mullin, como el Bugatti Type 57SC Atlantic de Jean Bugatti; el Delahaye Type 165 Cabriolet de Figoni y Falaschi de 1939 y el Talbot-Lago T150-C SS “Goutte d’Eau” de 1937, entre otros. El museo abre de lunes a sábado de 10 am a 3 pm. Boletos de $8 a $15. Informes (805) 385-5400 y mullinautomotivemuseum.com.