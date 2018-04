El parto de Khloé Kardashian se emitirá en ‘Keeping Up with the Kardashians’

Fuentes cercanas vislumbran que el impacto emocional de la infidelidad del padre de su bebé podría haber provocado un adelanto en el parto

A diferencia de los últimos alumbramientos que han tenido lugar en el seno del clan Kardashian, el parto de la estrella televisiva Khloé Kardashian, quien ayer jueves daba la bienvenida a su primera hija -fruto de su cuestionada relación con el jugador de baloncesto Tristan Thompson– en una clínica privada de Cleveland, habría sido filmado por las cámaras del programa ‘Keeping Up with the Kardashians‘ para abrir con semejante acontecimiento la que será su temporada número 15.

Ha sido la revista People la que ha dado a conocer la sorprendente noticia este mismo viernes, asegurando además que los telespectadores también podrán ser testigos directos de la reacción que habría experimentado Khloé al enterarse de las supuestas infidelidades que habría cometido su pareja a lo largo de los últimos meses.

Hay que recordar que, hace escasos días, la prensa estadounidense se hacía eco de la existencia de unas fotos que retratarían al deportista besándose con una misteriosa mujer el sábado pasado, aunque también se ha especulado con la posibilidad de que Thompson haya mantenido varias aventuras amorosas desde el pasado mes de octubre.

Fuentes cercanas a la mamá primeriza han dejado entrever también que el estrés y el impacto emocional de tan graves alegaciones podrían haber provocado un adelanto en el parto, ya que en principio este debería haberse producido a finales de este mes de abril. En cualquier caso, el bebé llegó al mundo en perfecto estado de salud y Khloé se habría visto en todo momento arropada por su madre, Kris Jenner, sus hermanas Kim y Kourtney Kardashian y, sorprendentemente, también por el padre de la criatura.

“Khloé dio a luz ayer en el hospital. Tristan estuvo ahí para acompañarla durante el proceso. Tenía entrenamiento hoy, pero hará todo lo posible para pasar en el hospital tanto tiempo como sea necesario”, ha explicado un confidente a la misma publicación. “Ahora todo el mundo debe centrarse en el bienestar de la niña. Khloé ha demostrado que es una gran persona al dejar que Tristan empiece a crear ya su vínculo con el bebé”, ha añadido.