En pleno #MeToo, Javier Bardem sí volvería a trabajar con Woody Allen

"Si me interesara el personaje, lo aceptaría sin dudar", dice el popular actor

En pleno auge del movimiento #MeToo, muchos intérpretes han afirmado que no volverán a trabajar con Woody Allen, sobre el que pesan varias acusaciones de acoso sexual. Y otros muchos han lamentado haberlo hecho ya. No es este el caso de Javier Bardem, quien trabajó para el realizador neoyorkino en Vicky Cristina Barcelona (2008), por la que precisamente su mujer, Penélope Cruz, ganó el Oscar, y volvería a hacerlo “sin dudar” si le interesara el personaje.

“No soy nadie para decir si Woody Allen es culpable o no. Hubo un proceso, y el juez dictaminó que era inocente. Me atengo a esto. El movimiento #MeToo es formidable, pero tenemos que ser prudentes con estos juicios paralelos”, ha afirmado la estrella española en una entrevista concedida a Le Parisien.

A diferencia de su esposa, Bardem no ganó el Oscar por Vicky Cristina Barcelona, pero sí el año anterior por No es país para viejos (2007), de los hermanos Coen. Él y Cruz, que han actuado juntos en varias ocasiones, protagonizan el filme inaugural del próximo Festival de Cannes, Everybody Knows, del iraní Asghar Farhadi.

Entretanto, Woody Allen trabaja en la posproducción de A Rainy Day in New York con un reparto de ensueño que incluye a Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Rebecca Hall y Diego Luna, varios de los cuales se han arrepentido de su colaboración con él.