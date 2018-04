Video en YouTube anuncia evento extraterrestre este 18 de abril de 2018

El mensaje con códigos militares advierte de una evacuación

Un video que circula en YouTube desde marzo indica que este miércoles, 18 de abril, podría ocurrir un evento extraterrestre en la Tierra.

Aunque el clip no especifica en que consistiría el acontecimiento, la información indica que el hecho tendría impacto mundial.

El video surge a la par de publicaciones de usuarios en Twitter que reportaron haber recibido mensajes de voz con cifrado a la manera de los militares. El mensaje transmitido con una voz robótica se encuentra en alfabeto fonético de la OTAN. “SOS Danger SOS es terrible para ti evacuar, ten cuidado de que no sean humanos 042933964230 SOS Danger SOS”, supuestamente señala el mensaje que circula en redes.

El usuario de la red, identificado como Ty, fue el primero en difundir los audios y pedir ayuda para descifrarlo. El usuario también alegó que antes de toparse con el mensaje, alguien pasó por su casa a eso de las 3 a.m. en un auto y tomó una foto con “flash”.

Otra traducción más amplia del mensaje indica: “Esto no es una prueba, esto no es una broma. Por los pasados años, hemos estado esperando para enviar un mensaje de voz automatizado a la gente que entiende y no está asustada. Un mensaje a la vez hará que muchos sepan la verdad. La verdad que otros seres biológicos han estado caminando por la creación suprema que sostiene la vida en la Tierra”, supuestamente dice el mensaje.

“Pero a medida que el caos llega a nuestro planeta, debemos mostrarnos para probar que hay diferentes maneras de mantener la paz. No tienen que estar de acuerdo con lo que decimos, tal vez nos puedan cazar”.

Algunas interpretaciones hacen alusión al accidente del vuelo MH370 de Malasia Airlines y supuesta intervención extraterrestre.

Estos datos se suman a las supuestas alarmas por la nueva fecha del Apocalipsis o “Fin del mundo”, anunciada para este 23 de abril.