Guillermo del Toro firma un acuerdo con DreamWorks Animation

El mexicano escribirá, producirá y dirigirá películas animadas para el poderoso estudio

Guillermo del Toro, receptor del último Oscar a mejor dirección por The Shape of Water, ha firmado hoy un acuerdo con DreamWorks Animation por el que escribirá, producirá y dirigirá películas animadas para el poderoso estudio, según ha informado el medio especializado The Hollywood Reporter.

Tras el éxito de su última película, que también recibió el Oscar principal, el mexicano sigue así dando pasos hacia su prometedor futuro, después de que el pasado 3 de abril firmara también un acuerdo con Fox Searchlight Pictures por el que esta compañía financiará y distribuirá películas escritas, producidas o dirigidas por él.

“La animación es una forma de arte que ha influido enormemente en mi trabajo desde mi infancia”, señaló el director de Hellboy (2004) y El laberinto del fauno (2006), “para mí, es el medio perfecto para dar vida a cualquier idea, sin importar lo excéntrica o salvaje que sea. He trabajado con DreamWorks alrededor de diez años y el horizonte solo sigue haciéndose más grande“.

El aplaudido realizador mexicano se refirió así a su experiencia previa con DreamWorks, compañía con la que ha colaborado, en roles diversos como asesor o productor, en películas como Megamind (2010), Kung Fu Panda 2 (2011), Puss in Boots (2011), Rise of the Guardians (2012) y Kung Fu Panda 3 (2016). Además, Del Toro unió fuerzas con el estudio para crear y producir la serie televisiva Trollhunters, que emite la plataforma digital Netflix.