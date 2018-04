José Mourinho y Pep Guardiola causan revuelo con “apasionado beso”

Colectivo @tvboyofficial “Amor Omnia Vincit” Beso de @josemourinho del @manchesterunited y @mrpepguardiola del @mancity . Instalación pública para el día de Sant Jordi en Paseo de Gràcia 1. Técnica Mixta en Acrílicos y Sprays sobre Mobiliario Urbano. 2018 Nota de los autores: Barcelona siempre ha sido una ciudad de paz, tolerancia y respeto y siempre lo será. Las diferencias son lo que más non une. Feliç Sant Jordi 2018! #colectivotvboyofficial #beso #mourinho #guardiola #santjordi2018

