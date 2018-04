Ivana Trump dice que el presidente no debería buscar la reelección

La exesposa del mandatario considera que él debe "disfrutar su fortuna"

La exesposa del presidente Donald Trump concedió una entrevista a Page Six en la que declaró no ver necesario que Trump se presente a la reelección ya que “él tiene una buena vida y lo tiene todo”.

“Donald Trump tendrá 73-74 años para las próximas elecciones y quizás debería ir a jugar al golf y disfrutar de su fortuna”, dijo Ivana Trump en una entrevista con el medio Page Six.

Ivana Trump declaró además que cree que su ex marido “no sabe cuánto implica ser presidente: Hay mucha información y tienes que conocer a todo el mundo”, explicó sobre el papel del presidente.

Las declaraciones se producen meses después de que el presidente Trump anunciara su candidatura para las elecciones de 2020. El magnate republicano ha encontrado incluso un jefe de campaña: Brad Pascale, su antiguo gerente de operaciones de datos.

En la entrevista, la ex mujer incluso habló de asuntos personales que atañen al presidente. Ivana Trump dice que habla con el presidente todos los meses y que actualmente Melania Trump no está contenta y se avergüenza de las recuentes noticias que protagoniza Donald junto a la actriz porno Stormy Daniels.

A este respecto, afirmó sentirse mal por Melania: “Sé sé lo mal que me sentí. Duele mucho “, declaró a este medio. Confesó también que se divorcio del magnate por la desconfianza que surgió tras la infidelidad: “¿Voy a vivir con una persona que me va a decir que va a jugar al golf y pensar ‘realmente va a jugar al golf?’ No puedo hacerlo”, explico al medio sobre sus pensamientos en aquella época.

La exmujer del presidente también afirmo que fue ella quien informó al presidente de que Vanessa Trump, la esposa de Donald Trump Jr., había pedido el divorcio. “Trump estaba muy triste por la separación”.

Sobre la separación también dio su opinión: “Trump Jr. es un tipo apuesto, exitoso. No va a tener problema para encontrar otra mujer. Tal vez Vanessa podría tener un pequeño problema porque tiene cinco hijos… ¿Quién va a casare con una mujer que tiene cinco hijos?”, declaró en esta entrevista.