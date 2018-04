Marchas en L.A. para conmemorar el aniversario del genocidio armenio y exigir a Trump que lo reconozca

Ni Barack Obama ni Donald Trump han reconocido formalmente el genocidio armenio, pero Jerry Brown, sí

Miles de personas tomaron hoy las calles de Los Ángeles en dos concentraciones separadas en Hollywood y Mid-City para conmemorar el 103º aniversario del genocidio armenio y exigir que el gobierno de EEUU finalmente lo reconozca.

El genocidio armenio comenzó en 1915 y resultó en la muerte de hasta 1.5 millones de armenios en una campaña atribuida al gobierno turco otomano. Mientras que los historiadores hablan de limpieza étnica, Turquía ha negado que ocurriera, diciendo que la muerte de los armenios se debió al caos de la I Guerra Mundial, que también se cobró vidas turcas.

Más de 200,000 personas de ascendencia armenia viven en el condado de Los Ángeles, lo que supone la comunidad armenia más grande fuera de Armenia. Hasta ahora, los presidentes de EEUU, incluidos Barack Obama y Donald Trump, se han negado a reconocer formalmente el genocidio.

Sin embargo, el gobernador de California, Jerry Brown, ha emitido un comunicado reconociendo el genocidio. “En este día, honramos a las víctimas y sobrevivientes del genocidio y reafirmamos nuestro compromiso de evitar que futuras atrocidades se cometan contra cualquier persona”, dice su declaración.

En su declaración anual en la Casa Blanca, Trump conmemoró el comienzo de “una de las peores atrocidades masivas del siglo XX, cuando un millón y medio de armenios fueron deportados, masacrados o marcharon a la muerte en los últimos años del Imperio Otomano”, añadiendo que “recordamos los horrendos acontecimientos de 1915 y sufrimos por las vidas perdidas y los muchos que sufrieron”.

El primero de los dos mítines, llamados Marchas por la Justicia, comenzó a las 10 a.m. y fue organizado por jóvenes armenios unificados. Comenzó cerca de Hollywood Boulevard y Western Avenue en Little Armenia. El alcalde Eric Garcetti y varios funcionarios locales participaron. Los participantes marcharon hacia el este por Hollywood Boulevard, al sur por Normandie Avenue, al oeste por Sunset Boulevard y luego al norte por Hobart Boulevard. La policía de Los Ángeles dijo que todas las calles afectadas se cerrarán hasta las 3 p.m.

Una segunda manifestación, organizada por el Comité de Genocidio Armenio, comenzó alrededor del mediodía en Pan Pacific Park en 7600 Beverly Blvd., terminando en el Consulado de Turquía en 6300 Wilshire Blvd. La marcha continuó hacia el sur junto al centro comercial The Grove, luego al oeste en Third Street, al sur en Fairfax Avenue y luego al oeste en Wilshire Boulevard. Todas las calles afectadas por la marcha estarán cerradas de 10 a.m. a 6 p.m.