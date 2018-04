Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder este fin de semana

El rock de Enrique Bunbury regrea a la ciudad y los amantes de las mascotas se pueden dar un banquete en el America’s Family Pet Expo

Jueves 26

Concierto: Enrique Bunbury

Enrique Bunbury regresa al sur de California para presentar el show su Ex Tour 17-18, en el que promueve su más reciente material, “Expectativas”, que incluye 11 canciones de las 50 que escribió antes de editar este álbum. El primer show será hoy en el House of Blues (400 Disney Way #337, Anaheim) a las 8 pm, y el sábado en el Greek Theatre (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles) a las 8 pm. Boletos $34 a $326. Informes (844) 524-7335 y ticketmaster.com.

Viernes 27

Reto anual en el NHM

El Natural History Museum of Los Angeles (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles) invita a participar en el City Nature Challenge, un evento anual que consiste en tomar fotos de la vida silvestre local y compartir las observaciones en la aplicación iNaturalist. En el reto participan 70 ciudades de todo el mundo. Comienza el viernes a las 12:01 am., y continúa hasta el domingo a las 11:59 pm. La personas de todas las edades pueden añadir fotos de plantas, animales, hongos e insectos que serán clasificados por la comunidad en línea del 1 al 3 de mayo. La ciudad con más observaciones gana, y los resultados se darán a conocer el 4 de mayo al mediodía. Los datos permitirán dar a científicos, educadores, planificadores urbanos y legisladores una idea de la biodiversidad en sitios urbanos locales de todo el mundo. Este año, para ayudar a ganar a Los Angeles, el Natural History Museum tendrá eventos en parques de San Pedro. La lista completa de eventos se encuentra en nhm.org/nature/visit/events.

Show burlesque

Ludo Vika es una artista con más de 30 años de experiencia. Como bailarina, ha coreografiado para Iris Chacón, una de las vedettes más reconocidas en América Latina. Ahora, inspirada en el movimiento Me Too, montó un provocativo show de burlesque, “Ludo’s Funny Burlesque”, para decirles a las mujeres que ellas están al mando y son quienes tienen el poder. Shows viernes y sábado 8 pm, y domingo 6 pm, en el Frida Kahlo Theater (2332 W. Fourth St., Los Angeles). Boletos $16. Informes (213) 382-8133 fridakahlotheater.org.

Festival de primavera

El Our L.A. Voices–L.A. Arts Festival, que tendrá lugar en el Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) del viernes al domingo, se enfoca en el diverso talento exclusivamente del condado de Los Angeles. En esta fiesta anual estarán presentes artistas de la danza, de la música, del teatro y de las artes visuales. Estos tres días, la ciudad será la casa de estos creadores, a quienes se podrá ver el viernes de 6 a 10 pm; el sábado de 1 a 10 pm, y el domingo de 11 am a 6 pm. Entrada gratis. Informes grandparkla.org.

Expo de mascotas

Absolutamente todo lo que los amantes de las mascotas puedan necesitar o imaginar, se podrá encontrar en la America’s Family Pet Expo, el mercado anual que se realiza en el OC Fair & Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa) del viernes al domingo. Los asistentes podrán desde comprar cualquier tipo de animal, ya sea peludo, con plumas, con escamas, pequeño, mediano o grande, en una miríada de colores y formas. Habrá talleres educativos para educar animales, posibilidad de adoptar alguna especie y entretenimiento en vivo. También estará a la venta todo tipo de productos para mantener felices y sanas a las mascotas. Viernes 10 am a 6pm; sábado 10 am a 7 pm, y domingo 10 am a 6pm. Entrada $10 a $15; gratis menores de 5 años. Prohibido llevar mascotas. Informes petexpooc.org.

Sábado 28

Música del mundo

Gustavo Santaolalla es el Rey Midas de los rockeros; sin embargo, una de las debilidades del músico y productor argentino es el tango, música que ahora fusiona con el electro rock y que interpreta con Bajofondo, un combo formado por músicos de Argentina y de Uruguay. El colectivo regresa al Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) luego de ocho años de ausencia de este escenario. Una hora antes del concierto habrá una recepción que incluye pruebas gratis de vino de mesa. 8 pm. Boletos $41 a $85. Informes (323) 850-2000 y laphil.com.

Festival de arte y música

Este es el décimo año que se celebra The Eclectic, un festival de música y arte en South de Pasadena. Entre los artistas que participan en esta ocasión se encuentran Big Bad Voodoo Daddy, que recientemente estrenaron su álbum “Louie, Louie, Louie”, dedicado a las leyendas del jazz Louis Armstrong, Louis Jordan y Louis Prima. También actúan Mexico68 y Twanguero, entre otros. Además habrá exhibiciones de arte, exposiciones interactivas y actividades para toda la familia. El festival estará desplegado a lo largo de la Mission Street. A partir de las 3 pm. Big Bad Voodoo Daddy subirá al escenario a las 8:30 pm. Gratis. Informes theeclectic.rocks.

Festejo del Día del Niño

La oficina de la supervisora del condado de Los Angeles, Hilda Solís, será la anfitriona del festejo anual del Día del Niño que tendrá lugar en la Casa Cultural Saybrook ( 6250 Northside Dr., Los Angeles ). Habrá entretenimiento para toda la familia, como un zoológico con animales que se pueden tocar, paseo en ponys, vendedores de artesanías, puestos de organizaciones de ayuda a la comunidad, comida y shows de música en vivo. Entrada gratis. De 12 a 4 pm. Informes casaculturalsaybrook.com.

Festival en el acuario

El Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) celebra el sábado y domingo el Urban Ocean Festival, que incluye un show de prendas realizada con materiales reciclados, paseos en bote, arte –por un costo adicional–, juegos, pintura de un mural, poesía, música en vivo, pruebas de comida de mar y otras actividades inspiradas en la conservación del océano. Durante el festival se proyectarán filmes sobre el océano urbano y la acuacultura. El boleto de entrada al acuario incluye el Urban Ocean Festival. Boletos $17.95 a $29.95; gratis menores de 3 años. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Domingo 29

Festival de títeres

El Skirball Puppet Festival regresa este año al Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) con el tema Innovation and Imagination. En esta séptima edición, la fiesta de arte y títeres, que se efectúa a lo largo y ancho del centro, reúne a talentosos titiriteros y artistas que representan un amplio rango de estilos culturales y artísticos, que cuentan historias clásicas y contemporáneas a través de marionetas, música en vivo y creación artística. Participan grupos como PuppetKabob, Animal Cracker Conspiracy y el Bob Baker Marionette Theater. Además habrá talleres para crear títeres que se podrán usar en la fiesta al final del evento. Apto para todas las edades. 10 am a 4 pm. Boletos $7 a $12. Menores de 2 años gratis. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.