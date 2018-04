Dwayne Johnson “The Rock” no ha dormido desde el nacimiento de su hija

Está en "modo insomnio"

El actor Dwayne Johnson no pudo asistir ayer miércoles al evento CinemaCon de Las Vegas, donde tenía que haber presentado su más reciente película de acción, ‘Rampage‘, por una causa más que justificada: la necesidad de permanecer en todo momento junto a su pareja Lauren Hashian y la segunda de las hijas que tiene con ella, la recién nacida Tiana Gia. Sin embargo, el intérprete no se olvidó de grabar un vídeo de antemano para saludar a todos los presentes y compartir con ellos algunos detalles de su más reciente experiencia paternal.

“Ojalá pudiera estar ahí en persona, siento mucho no haber podido ir. Ahora mismo estoy a cargo de un nuevo bebé. Tuve a mi tercera hija, Tiana Gia, hace solo unos días, y nos sentimos bendecidos y muy emocionados de estar de guardia una vez más”, aseguró en la grabación que fue proyectada durante el acto. “Estoy en modo insomnio, no puedo dormir nada y me imagino que muchos de vosotros sabréis perfectamente a lo que me refiero”, les dirigió directamente a los padres presentes en la sala en tono jocoso.

El musculoso artista y exluchador ha demostrado en infinidad de ocasiones que sus responsabilidades familiares siempre constituyen su máxima prioridad. De hecho, poco antes de la llegada al mundo de su tercer bebé -Johnson también es padre de Simone (16) y Jasmine (2)- este advertía a los periodistas que probablemente tendría que cancelar repentinamente la gira promocional de su película para acudir raudo y veloz al hospital en el caso de que el parto de Lauren se hubiera adelantado.

Cierto es que finalmente no fue así y el astro de Hollywood pudo presentarse tanto en Shangái como en Londres para estrenar ‘Rampage’ por todo lo alto y agasajar así a todos los fans que se dieron cita en ambos eventos. Y en el momento en que Lauren ingresó en el hospital para dar a luz, Dwayne ya se encontraba ahí con ella para poder ser testigo directo de tan feliz acontecimiento.

“Bendecido y orgulloso de haber traído a otra chica fuerte al mundo. Tiana Gia Johnson llegó al mundo como una fuerza de la naturaleza y su mamá, Lauren Hashian, dio a luz como toda una estrella del rock”, escribía este lunes en su perfil de Instagram, con foto de la pequeña incluida, para compartir con todos sus seguidores la alegría que le embargaba ante el milagro de la vida.