Grupo pro escuelas charter lanza campaña millonaria en español a favor de Antonio Villaraigosa

El aspirante a gobernador de California ha fluctuado últimamente en las encuestas poniendo en duda su paso a segunda vuelta el 5 de junio. Latinos de habla hispana podrían ser la clave.

Partidarios del ex alcalde de Los Ángeles y candidato a gobernador de California Antonio Villaraigosa lanzan este jueves un comercial de 30 segundos en español, parte de lo que fuentes políticas calificaron como una “intensa campaña enfocada en los latinos de habla hispana”, que busca impulsar la campaña del aspirante latino.

El comercial se centra en el trabajo que Villaraigosa hizo “con padres y maestros, por una mejor educación“, y toca los avances en temas de seguridad pública y delincuencia que hizo el ex alcalde en Los Ángeles cuando tenía ese cargo.

Detrás del gasto político, que supuestamente invertirá “varios millones” en televisión, digital e impreso, está un comité independiente financiado por varios millones de dólares de activistas en favor de las escuelas charter, entre ellos el ejecutivo de Netflix Reed Hastings, el filántropo Eli Broad y otro ex alcalde angelino Richard Riordan.

Este es un avance del comercial que comenzará a circular este jueves

Villaraigosa, que está en segundo, tercero o cuarto lugar dependiendo de qué encuesta se haya consultado en las últimas semanas, espera lograr el suficiente impulso de su grupo más fiel de votantes: los inmigrantes latinos y los votantes latinos registrados en general, para pasar a una segunda ronda.

Las elecciones primarias son el 5 de junio, y hasta ahora el vice-gobernador Gavin Newsom se coloca consistentemente en el primer lugar, pero la lucha está por el segundo puesto. La segunda ronda se realizaría en noviembre.

El comité que financiará la campaña es independiente y, por tanto, puede recibir cantidades ilimitadas de dinero según las leyes de campaña, pero se supone que no puede coordinar con la campaña del candidato, que ha sufrido de rezago en la recaudación de fondos.

Hace poco trascendió que Reed dio 7 millones de dólares al comité y Eli Broad 1.5 millones. Ambos favorecen a las escuelas charter y apoyan a Villaraigosa.

Roger Salazar, portavoz del comité “Families and Teachers for Antonio Villaraigosa for Governor 2018”, dijo a La Opinión que el enfoque en votantes latinos usando el idioma español es muy importante en esta elección.

“Hay un par de razones por las cuales haremos una campaña importante en español”, dijo Salazar. “Los Latinos son un segmento creciente de la nueva población votante y los votantes registrados latinos, especialmente los que no votan muy a menudo, deben ser una prioridad en esta elección cuando tantos de nuestros temas están bajo ataque”.

El futuro de Villaraigosa muy bien puede depender de este segmento votante, que constituye al menos una cuarta parte del voto registrado en California, pero que tradicionalmente no vota mucho en primarias para gobernador.

Las encuestas estatales han mostrado resultados que fluctúan notablemente. La más reciente, dada a conocer este miércoles por UC Berkeley’s Institute of Governmental Studies halló a Villaraigosa en cuarto lugar, detrás de Newsom con 30%, dos candidatos republicanos, John Cox y Travis Allen en segundo y tercer lugar y Villaigosa en cuarto con 9%.

No obstante el día anterior ABC 7 publicó una encuesta de Survey USA en la que Villaraigosa estaba en segundo lugar con 18% del voto frente a 21% para Newsom y 15% para Cox.

Ante tales diferencias entre unas y otras encuestas, el resultado es muy difícil de predecir, explican expertos.

Un sondeo del Centro para el Estudio de Los Angeles dijo la semana pasada que la elección para gobernador depende del voto latino y para Villaraigosa, la posibilidad de ir a una segunda vuelta depende en gran medida de Los Angeles y del voto latino.

En Los Angeles, Villaraigosa gana el primer lugar de preferencias con 40%, vs 17% para Newsom y 12% para John Chiang. Un 61% de los votantes latinos registrados en Los Angeles están con Villaraigosa.