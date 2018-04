Video: Cardi B se presenta embarazada en Premios Billboard 2018

La rapera actuó al lado de Ozuna durante su presentación en Las Vegas

Cardi B canceló futuras presentaciones debido a su embarazo, pero una fecha que no canceló fue la de Premios Billboard 2018.

La rapera del Bronx estuvo en vivo desde Las Vegas donde actuó al lado de Ozuna con el tema “La Modelo”.

Cardi lució su prominente pancita arriba del escenario que no fue impedimento para seguir bailando.

“Hola a todos, ¿cómo están? Solo quería ofrecer algo de claridad sobre mi situación. El Broccoli Fest (que se celebrará este fin de semana en Washington D.C) será la última vez que actúe en una temporada… Porque, como ya saben, ‘Shorty’ no para de crecer aquí dentro y ya casi no me deja respirar. Muchas gracias a todos por su comprensión”, fue lo que dijo la intérprete de “Bodak Yellow” a todos sus fans.