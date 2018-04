3 Cosas que hay que saber sobre la temporada de influenza esta primavera

Ahora que ha llegado la primavera y la temperatura empieza a subir, puedes asumir que la temporada de influenza ha terminado.

Según los Centros de control y prevención de enfermedades (CDC), eso no es precisamente cierto. De acuerdo a los últimos datos, divulgados el viernes, la influenza aún está activa en Puerto Rico y en 16 estados (Alaska, California, Connecticut, Delaware, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Nebraska, New Hampshire, New York, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, Virginia y Wisconsin).

Y en general, todavía es elevado el porcentaje de las visitas a los consultorios médicos y en las salas de urgencias por síntomas similares a los de la influenza.

Sin embargo, en las últimas semanas ha disminuido la actividad de influenza, sugiriendo que la temporada está cerca de terminar. “La influenza está disminuyendo rápidamente”, dice William Schaffner, M.D., profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la escuela de medicina de Vanderbilt University en Nashville. Esa es una buena noticia, dado que la temporada de influenza de este año ha sido una de las peores en los últimos años.

Con al menos unas semanas restantes de la temporada de influenza, damos respuesta a las 3 preguntas persistentes que puedes tener sobre esta dura temporada.