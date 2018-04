La NASA lanzará a Marte un cohete que se verá desde el Sur de California

InSight está programado para lanzarse el 5 de mayo desde la Base Aérea Vandenberg de California

La NASA volverá a Marte, esta vez con la primera nave espacial dedicada a cavar en las profundidades de la superficie y estudiar los temblores.

InSight está programado para lanzarse el 5 de mayo desde la Base Aérea Vandenberg en California con un cohete Atlas V 401. La ventana de inicio se abrirá a las 4:05 a.m. PT (7:05 a.m. ET).

Esta será la primera misión de la NASA lanzada a otro planeta desde la costa oeste, y será visible para millones en el sur de California, desde Santa María hasta San Diego. (Las misiones interplanetarias previas de la NASA fueron lanzadas desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.)

Si todo sale según lo planeado, tras un viaje de seis meses, la sonda de 790 libras (358 kilogramos) aterrizará en el planeta rojo el 26 de noviembre, uniéndose a otras cinco naves espaciales de la NASA que ya operan allí.

El investigador principal de la misión, Bruce Banerdt, dijo a CNN por correo electrónico que estaba “ya bastante loco por Marte” cuando tenía 8 años o así, y que su entusiasmo por enviar una nave espacial allí era “realmente intenso”. Él cree que InSight llenará el último boquete en la exploración de Marte por parte de la NASA e informa de que han “mapeado la superficie de todo el planeta en términos de características visibles, topografía, gravedad y campos magnéticos”, pero que “hasta ahora, las vastas regiones del planeta eran casi completamente desconocidas” e “InSight cambiará eso con un solo golpe”.

InSight ayudará a los científicos a dibujar el primer mapa detallado del interior de Marte. Tiene un brazo robótico de 7,8 pies de largo (2,4 metros), el cual colocará un sismómetro en el suelo para detectar “marsquakes” (los terremotos de Marte). Otro instrumento excavará 16 pies (5 metros) en el suelo, más profundo que cualquier instrumento enviado a Marte.

Además, el brazo tiene una cámara que tomará imágenes tridimensionales en color, habiendo una segunda cámara en el cuerpo de la nave espacial que proporcionará vistas de gran angular. “La primera imagen se tomará menos de una hora después de la toma de contacto y debería estar disponible en la Tierra el primer día”, dijo Banerdt, “deberíamos tener imágenes del área de aterrizaje en una semana“.

InSight usará su sistema de radio para medir el bamboleo del polo norte de Marte para ayudar a los científicos a aprender más sobre la forma del planeta. Según Banerdt, “tendrá una de las mejores estaciones meteorológicas jamás ubicadas en Marte, midiendo la presión, el viento y la temperatura durante todo el día durante al menos un año marciano”.

La misión principal de InSight es de dos años, pero, si todo va bien, Banerdt pedirá una extensión.

Esta nueva nave espacial de la NASA no irá sola a Marte, sino que se lanzarán dos naves espaciales del tamaño de una maleta en el mismo cohete, las cuales seguirán a InSight y orbitarán alrededor de Marte como parte de un experimento de la NASA para ver si pueden usarse para retransmitir datos a la Tierra.

La pequeña nave espacial, llamada Mars Cube One, o MarCO-A y B, “ha abierto una nueva frontera para el espacio”, dijo el ingeniero jefe Andy Klesh a CNN, añadiendo que esta misión será una “prueba crítica de este nuevo tipo de nave espacial y cómo podría la NASA usarlo para explorar el sistema solar en el futuro”.