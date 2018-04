Melania recibe el peor regalo en su cumpleaños

Tras largos meses de controversias y escándalos sexuales que han puesto al borde del abismo el matrimonio del presidente Donald Trump y su esposa Melania un nuevo pronunciamiento del magnate dice mucho de lo que pasa entre la pareja.

La Primera Dama de los Estados Unidos cumplió 48 años este 26 de abril y Trump de 71 años decidió celebrarlo pasando tiempo con alguien que ama: Fox & Friends .

“Buenos días, elegí un día muy especial”, dijo Donald al llamar al programa de la mañana. “Es el cumpleaños de Melania, así que dije vamos a [hacer la entrevista] en el cumpleaños de Melania. Así que ‘Feliz cumpleaños’ a Melania”. dijo Trump al panel del programa.

Desde ahí todo fue peor para Melania cuando el presidente Trump en plena televisión nacional dijo que para un hombre tan ocupado como él no había tiempo para comprarle un regalo a su esposa.

“De pronto le di muy poco, Sabes yo estoy muy ocupado como para estar corriendo buscando regalos” dijo Trump al decir que a pesar de todo le mandó un ramo de flores.

Sin embargo la excusa de no tener tiempo se cae de su propio peso, tan solo en la última semana el primer mandatario tuvo tiempo para jugar golf tres veces dejando claro que en su lista de prioridades Melania no está bien posicionada.

The first question isn’t about Jackson, it’s what Trump got Melania for his birthday. This is starting off great. pic.twitter.com/yccpT1Q90g

— Matthew Gertz (@MattGertz) April 26, 2018