Mira aquí los tremendos ósculos de la Doctora Polo

Una gran noche terminó con un beso de novela🤣.!Te quiero mucho David @davidchocarro, siempre es rico encontrarnos, querernos y sobretodo reír con nuestras travesuras !!! #anamariapolo #AnaMariaPolo

A post shared by Ana Maria Polo (@anapolotv) on Apr 10, 2018 at 5:42pm PDT