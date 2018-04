Alanís ya está en camino a su sueño europeo con el Getafe

Chivas no ganará nada pues el jugador ya es agente libre

GUADALAJARA, México – Apenas después del partido que las Chivas perdieron 2-0 contra el León, el técnico Matías Almeyda confirmó que Oswaldo Alanís no iba a continuar con el equipo, y muy temprano este domingo el zaguero emprendió el viaje a Europa.

El michoacano dejó suelo tapatío la madrugada de este día y su intención es firmar contrato con el Getafe español cuanto antes, pues así cumpliría el sueño de jugar en el futbol europeo.

Alanís fue parte medular de los títulos que el Guadalajara se ha adjudicado en los últimos dos años. De hecho, él le puso el pase de gol a Alan Pulido para abrir el marcador en el Estadio Akron contra los Tigres.

Una vez que el central zurdo se enrole de manera oficial con el Getafe, se enfocará a seguir el método de entrenamiento de Juan Carlos Osorio, pues todo indica que Alanís será incluido entre los 23 que representarán a México en el Mundial de Rusia 2018.

El último semestre fue una telenovela para el ex rojiblanco, pues fue separado de la pretemporada por no querer firmar una extensión de contrato, se perdió los primeros juegos y el dueño Jorge Vergara salió a decir que tenía que jugar más allá de que no quería sellar su continuidad. Su contrato ya venció y el Guadalajara no ganará nada, pues llegará al viejo continente como agente libre.