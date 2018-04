Latinos cuentan qué los empuja a ir a la marcha del 1 de mayo

Participantes culminan sus pancartas y llaman a la comunidad a unirse al movimiento

Para María Mejía el trabajar haciendo pancartas en apoyo a los trabajadores, inmigrantes y en contra del racismo y el odio es su forma de apoyar las preparaciones de la marcha planeada para el próximo martes 1 de mayo, en el centro de Los Ángeles.

“Unidos somos la fuerza y queremos que todo el mundo participe”, dijo la mujer, de 55 años de edad, mientras escribía frases de empoderamiento.

Mejía junto a un grupo de voluntarios de la coalición May Day, creada por más de 50 organizaciones, se reunieron este viernes en las instalaciones de la Federación de Trabajo del condado de Los Ángeles, en el centro de la misma ciudad para comenzar los preparativos.

La marcha Together We Fight Back” (Unidos luchamos) del 1 de mayo busca honrar las contribuciones de inmigrantes, trabajadores y aquellos que luchan por crear una sociedad más justa para todos.

Entre ellos el reverendo Martin Luther Knight, Jr., Harvey Milk, Dolores Huerta y César Chávez y todos los que han luchado por los derechos de los trabajadores y las comunidades inmigrantes.

“Yo tengo un hijo nacido aquí que no entiende mucho de la lucha pero yo sí porque yo vengo de la guerra, vengo de pasar abusos y de enfrentar discriminación”, dijo Mejía, quien es originaria de El Salvador. “Eso me ha hecho fuerte y me hace prepararme”.

La salvadoreña llegó a Estados Unidos hace 35 años y es miembro de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) por casi dos décadas.

A unos pasos de distancia se encontraba Kevin Méndez, de 19 años, beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y voluntario de CHIRLA.

El joven señaló que en estos momentos es importante involucrarse “porque vivimos en tiempos muy confusos”, sobre todo para los jóvenes inmigrantes como él cuyas vidas se han visto afectadas por las decisiones de DACA.

“Yo tuve la suerte que recientemente renové mi permiso con CHIRLA pero hay mucha gente que no sabe dónde pedir ayuda y por eso necesitan involucrarse”, dijo el joven de origen mexicano.

Luis Tadeo, portavoz de CHIRLA, dijo que se espera que el 1 de mayo lleguen más de 10,000 participantes a la marcha que comenzará en Pershing Square del centro de Los Ángeles.

“Estaremos enviando un solo mensaje de resistencia al unirnos diferentes entidades como organizaciones no lucrativas y las federaciones de trabajadores”, dijo Tadeo.

El activista dijo que es importante participar puesto que en la actualidad la comunidad inmigrante vive momentos de incertidumbre.

“Uno no sabe qué va a pasar mañana. Los cambios parecen venir repentinamente de un día a otro”, dijo Tadeo poniendo como ejemplo los cambios con el programa DACA.

Entre las peticiones principales de la marcha figuran: defender, proteger y respetar los derechos de los trabajadores; luchar contra la agenda anti-inmigrante y detener la cruel separación de familias por ICE; y subrayar la importancia del compromiso cívico en las elecciones de mitad de año de este año, dijeron los organizadores.

Este último tema Méndez lo toma con mucha seriedad debido a su impotencia de no poder votar por no ser ciudadano americano pese a haber llegado a este país a los 4 años y sentirse tan americano como cualquiera nacido en EEUU.

Por esa razón, hoy anima a todos los ciudadanos estadounidenses a votar en las próximas elecciones. “Ojalá que con este movimiento motivemos a mucha gente que sí tiene papeles para votar”, indicó con esperanza.

La marcha esta pautada el primero de mayo para comenzar frente al edificio de inmigración en la esquina de Olive y la calle Sexta a partir del medio día. Los protestantes caminaran hacia el edificio federal Edward Roybal. Para más información viste: https://www.facebook.com/events/1049731221846215/