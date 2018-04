NSYNC recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick fueron recibidos con entusiasmo

La banda musical NSYNC, conformada por Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick, ha recibido hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, dieciséis años después de su disolución.

Muchos fans habían acampado durante la noche cubiertos de mantas, camisas y otros atuendos caseros relacionados con la banda de Orlando. A lo largo de la mañana, más y más personas se reunieron en Hollywood para presenciar la efeméride, aunque fuera de lejos.

Al presentar a la banda, el presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood, Leron Gubler, declaró el lunes como el día de NSYNC en Hollywood, designación que provocó un estallido de vítores de la multitud que se hizo más fuerte cuando los cinco miembros de la banda subieron al podio.

Justin Timberlake, de lejos el más popular de los cinco, expresó repetidamente su afecto por todos los miembros de la banda, quienes compartieron un abrazo grupal. También agradeció especialmente a su madre y a su esposa, la actriz Jessica Biel, quienes asistieron a la ceremonia.

Segundos antes de la inauguración de la estrella, JC Chasez agarró el micrófono y dijo: “por cierto, en caso de que ninguno de ustedes lo supiera, mañana, “va a ser mayo”, en referencia a un meme de Timberlake que dice “va a ser mayo” (it’s gonna be may) que ha circulado en Internet durante años a raíz de “It’s Gonna Be Me” (2000), una de las canciones más populares del grupo.

Los cinco integrantes de NSYNC posaron para las fotos de su nueva estrella del Paseo de la Fama en Hollywood Boulevard, cerca de La Brea Avenue.