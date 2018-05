Nueva cafetería de NYC ofrece infusión de marihuana

La Sociedad Estadounidense del Cáncer dice que reduce las náuseas y vómitos relacionados con la quimioterapia

Cada vez hay más opciones para el consumo legal de marihuana en Nueva York, mientras los políticos locales discuten si despenalizar o no su uso.

A mediados de abril abrió un dispensario en la 5ta avenida de Manhattan y ahora una nueva cafetería en Queens está ofreciendo una infusión basada en esta planta.

Se trata de “Flower Power Coffee” en Myrtle Avenue, Glendale, Queens.

“Esto es lo mejor que puedes tener. Es natural y legal. Y no contiene THC”, dijo Dorothy Stepnowska, la dueña de la tienda, en relación al compenente principal del cannabis.

La infusión que ofrece está impregnada de cannabidiol (CBD), la parte no psicoactiva de la planta de marihuana, lo que significa que no droga, como el THC.

El CBD se ha usado para tratar todo, desde ansiedad hasta convulsiones y cáncer, detalló NY1 News. Un panel asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) la ha recomendado para tratar la epilepsia.

La cafetería cuenta con la experta Erica Savage, una enfermera registrada y sobreviviente cinco veces del cáncer.

“Básicamente me dijeron que tenía tres meses de vida. Tenía convulsiones, no estaba durmiendo. No podía ver”, dijo Savage. Y afirma que después de tomar aceite de CBD tres veces al día durante tres meses, se curó.

“El tumor que tuve se ha reducido en 80%”, señaló Savage. “Así que ahora, un año y medio después, estoy libre de cáncer“.

Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS), el CBD es útil para reducir las náuseas y los vómitos relacionados con la quimioterapia.

“Me gustó. Sabe exactamente como el café. Simplemente te calma”, dijo Nicole Hutanu, residente de Middle Village y cliente del establecimiento.

En el futuro, aparte de traer más productos de CBD, Stepnowska planea organizar seminarios de información.