Califican a Kanye West de ‘ignorante’ por decir que la esclavitud fue una “elección”

Indignación y condena por los comentarios de la pareja de Kim Kardashian

Al igual que otras muchas figuras de la música estadounidense, como el cantante John Legend, el productor y antiguo líder de los Black Eyed Peas, will.i.am, no ha tardado en cargar con dureza contra Kanye West por las polémicas reflexiones que ha compartido el rapero acerca de un tema tan delicado y de tanta relevancia histórica como el período esclavista de Estados Unidos: todo ello en el marco de una entrevista en la que se preguntó si 400 años de sometimiento no habían sido de alguna forma fruto de una “elección”, y en la que también volvió a poner de manifiesto su buena sintonía personal con Donald Trump.

El afamado artista ha pasado por el programa de la televisión británica ‘Good Morning Britain’ para transmitir en primer lugar la profunda decepción que le han supuesto las palabras del marido de Kim Kardashian, tanto por la falta de lógica que, a su juicio, se desprenden de ellas, como el insulto personal que supone a las víctimas de la opresión como a sus descendientes.

“De verdad que me ha roto el corazón, porque al oír eso no he podido evitar pensar en mi abuela, que nació en 1920, y su conexión con la mujer que la crió, que nació a finales del siglo XIX. Y la abuela de mi abuela fue una esclava, y cuando eres una esclava no eres dueño de ti mismo, alguien más es tu propietario. No puedes elegir si eres propiedad de otra persona. Entiendo y respeto la libertad de expresión y de pensamiento, pero cuando esas reflexiones no están bien documentadas, pueden hacer mucho daño a aquellos que no tienen hoy en día libertad para elegir”, ha explicado en su entrevista de hoy miércoles.

Por otra parte, will.i.am ha aprovechado su intervención para alertar a la opinión pública sobre los peligros que entrañan discursos “ignorantes” como el que estaría promoviendo estos días Kanye, el cual se escuda en su derecho a expresarse libremente pero, al mismo tiempo, ignora la influencia social de sus palabras tanto o más que el rigor de sus comentarios.

“Sus palabras reflejan un nivel de ignorancia sobre nuestros ancestros que jamás había visto en alguien procedente de un barrio humilde. Decir que la esclavitud fue una elección es una barbaridad. ¿De qué narices estamos hablando? Sinceramente, creo que la persona que ha dicho eso no es el verdadero Kanye, y solo espero que esto no sea parte de una campaña promocional para vender zapatillas o discos. Sería imperdonable que alguien echara más leña al fuego a la tensión que ya estamos viviendo solo para beneficiarse económicamente”, ha asegurado visiblemente enfadado e indignado con su compañero de profesión.