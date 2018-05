Rihanna no se depila, la prueba que conmociona internet y abre debate

Hombres y mujeres vivimos atrapados de manera consciente o inconsciente sobre lo que la sociedad ha determinado como “belleza”

Es un auténtico fenómeno mundial y, a estas alturas, Rihanna puede hacer lo que quiera.

Por eso está reivindicando su derecho a no estar perfecta, según exigen los cánones de belleza actuales. ‘Nosotras la animamos desde aquí a que se muestre así de natural!

No pasa nada por relajarse y no seguir las normas. ¿Que tienes un día perezoso y no te apetece pasarte la cuchilla por las piernas? No pasa nada.

Y si quiere sacarse unos selfies tomando el sol así, mostrándose así nos parece perfecto. ¡Fuera la esclavitud de belleza de las mujeres!

El miércoles, la cantante publicó una serie de fotos en Instagram que la retratan haciendo exactamente eso, y los comentaristas elogiaron a Rihana una vez más por no ajustarse a los estándares de belleza.

El escenario es familiar para cualquiera que se haya aprovechado del clima cálido sin tener que dedicar tiempo a afeitarse primero (porque en verdad, ¿quién va a dejar pasar la luz del sol y pasar un buen rato por no haberse depilado?).

Claramente, las personas se están identificando o con eso. La foto ya recibió 2.5 millones de “Me gusta”, en el momento de la publicación.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Rihanna has stretch marks so all the dudes out their with their unrealistic expectations of women can fucking SWIVEL FOR ME 🖕 <a href=”https://t.co/qHtLqyQTpB”>pic.twitter.com/qHtLqyQTpB</a></p>— aimee (@heyaaimee) <a href=”https://twitter.com/heyaaimee/status/991773376673931270?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 2, 2018</a></blockquote>

Los fans también elogiaron las “estrías” que vieron en la última foto de Rihanna. Aunque resulta que las rayas en su piel son en realidad un truco de la luz (realmente), como aclaró Rihanna.

“Tengo estrías, pero era el sol”, escribió en los comentarios.

De todos modos, las personas en las redes sociales están celebrando su imagen y naturalidad