Conoce el circuito que la F1 planea para correr en Miami en 2019

La Fórmula Uno planea correr un Gran Premio en 2019 en Miami Beach, en un circuito urbano que recorrería las principales vías que se ubican alrededor del puerto.

Con varias secciones utilizadas ya por la IMSA, la Champ Car y la Fórmula E, en el pasado, el circuito será discutido por la Comisión de la Ciudad en la próxima semana.

Uno de los puntos más importantes del circuito será la American Airlines Arena, casa del Miami Heat de la NBA, que tendrá en sus instalaciones la zona de pits y paddock.

Según motorsports.com la meta y salida se ubicará en Biscayne Boulevard para después tener una zona de alta velocidad en Port Boulevard, cruzando el puente.

Una horquilla haría volver a los autos por la Sexta, pasará ampliamente por la zona costera y asará una serie de curvas que la devolverán a la línea de llegada.

Estas calles han sido usadas para diferentes competencias desde que la IMSA corriera ahí en 1983.

Today got a first look at a potential map for @F1 in @downtownMIA. Most of course is in the port with a loop around AAArena. Would you like to see #miami become a stop on the Formula One circuit? pic.twitter.com/sOY08hJ5yM

— Ken Russell Miami (@kenrussellmiami) 3 de mayo de 2018