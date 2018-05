Las mejores inversiones en autos por tu dinero

Variadas razones colocan a estos vehículos como las mejores inversiones en su tipo

Los automóviles son mucho más que un gasto, son una inversión para quienes deciden adquirirlos, así que hoy te presentaremos algunos que sin ser tan caros como vehículos de lujo, sin duda serían una excelente decisión.

Recorreremos diferentes categorías de autos para mostrarte, según cada una de ellas, cuáles serían buenas inversiones por tu dinero.

1- Subcompactos

Por cuarto año consecutivo el Honda Fit es considerado como el auto en su tipo que más te da por tu dinero (Best Car for the Money Awards) y sexta vez en total. Si bien no es el más barato en su clase, si tiene los más bajos costos para sus propietarios.

2- Autos pequeños

Curiosamente en esta categoría aparece un auto que más bien se encuentra en el limbo, pero eso no le quita su calidad. Hablamos del Kia Soul, un auto que es más pequeño que una SUV y más alto que un compacto, con rendimiento, manejo y comodidades fuera de lo común, lo que lo convierte en un favorito del mercado.

3- Autos medianos

Si bien esta categoría está sufriendo por la moda que están representando los SUV, el Toyota Camry se mantiene como un auto destacable, sobre todo para quien busque maximizar el valor a largo plazo. Seguridad y desenvolvimiento lo colocan como uno de los mejores autos en el mercado sin tomar en cuenta la clase de la que hablemos.

4- Autos grandes

En esta categoría el mejor auto por tu dinero es sin duda el Toyota Avalon que si bien no es un coche barato, sí lo es en cuanto a los costos que representa para sus propietarios, sobre todo por su durabilidad y las pocas reparaciones que éste requiere.

5- SUV compactas

Quizá sea la categoría más peleada pues es en donde todos los fabricantes de autos tienen la mira puesta, por ello es un verdadero triunfo para la Honda HR-V ser por tercer año consecutivo la líder. Sólida calidad de construcción, calidad y practicidad la ponen en esta categoría.