Lo que harán con la migración los candidatos a la Presidencia de México

Los candidatos a la Presidencia exponen sus planes de gobierno sobre migración

MÉXICO.- Como nunca antes se había visto, los candidatos a la Presidencia dieron cuenta de su plan migratorio —en caso de ganar la presidencia de la República— a una red de organizaciones binacionales, académicos y clubes migrantes que solicitaron un diálogo directo en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

Personalmente asistió la candidata independiente Margarita Zavala y por parte de los dos políticos punteros en las encuestas, estuvieron presentes sus asesores claves. El independiente Jaime Rodríguez no fue invitado porque cuando se organizó el foro aún no era candidato, y José Antonio Meade, del PRI, no quiso enviar a alguien de alto nivel, según explicó Marco Antonio Castillo, de la Red de Comunidades Binacionales.

“El siguiente paso después de este foro es que las propuestas se hagan realidad con programa de vinculación, presupuesto y sanciones si no se cumplen’’.

Margarita Zavala

Reconoceré oficialmente al país como origen, tránsito y destino; crearé una oficina de migración para articularla desde la presidencia y un Consejo Nacional de Migración; ampliaré la red consular; daré prioridad a las comunidades de origen; haré un Fondo de Apoyo al Migrante para repatriados y una relación directa con los clubes espejo.

Olga Sánchez Cordero en representación de Andrés Manuel López Obrador de la alianza Juntos Haremos Historia

Los consulados en Estados Unidos cambiarán de nombre a “procuradurías“ con énfasis en la defensa de los migrantes; los centros de detención migratoria ya no se llamarán así sino Casas del Migrante; se dará el mayor número posible de visas de tránsito a los centroamericanos; se dará el máximo asilo para que el Estado mexicano sea un “santuario’’ para los indocumentados.

Se creará una subsecretaría de Migración y se impulsará un política migratoria soberana; habrá atención a la salud, educación y vivienda de los migrantes.

En conferencia de prensa, Sánchez Cordero dijo desconocer los detalles de cómo se lograran estos objetivos.

Jorge Castañeda en lugar de Ricardo Anaya de la Coalición por México al Frente

Empujará la legalización de mexicanos indocumentados que ya viven en EU y el flujo legal para trabajo temporal; duplicará el gasto consular con una partida presupuestal permanente establecida en el presupuesto de Relaciones Exteriores (que debe votar el Congreso); no convertirá en procuradurías a los consulados porque legalmente no se puede, dijo.

Agilizará la asesoría a los detenidos en los centros de detención migratoria en EEUU para que no sean deportados en automático; ofrecer la credencial de votar del INE, afiliación por un año al Instituto Mexicano del Seguro Social y revalidación de estudios a los deportados en cuanto lleguen a México, justo en el punto de internación, donde oficialmente los recibe el Instituto Nacional de Migración.

Hacer un padrón de repatriados con registro de sus habilidades con miras a engancharlos a ciertos trabajos.