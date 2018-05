¿Qué efecto tiene el casarse durante un trámite migratorio?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de un lector que se casó después de haber sido pedido por su madre.

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Soy nicaragüense y mi madre me está pidiendo. Ya pagué los costos de procesamiento y ahora tengo que llenar un formulario en línea donde me preguntan si soy casado. Cuando mi madre me pidió, no estaba casado pero ahora si lo estoy. Si pongo que soy casado, ¿esto afectaría que me den la residencia? –Jorge Q.

Jorge, la respuesta a tu pregunta depende si tu madre era ciudadana o residente permanente de los Estados Unidos cuando te casaste.

Si tu madre era residente permanente cuando te casaste, la petición familiar que ella presentó a tu favor se canceló automáticamente y no podrás seguir con el trámite.

Si tu madre era ciudadana cuando te casaste, podrás seguir con el trámite migratorio bajo la categoría familiar F3, hijos casados de ciudadanos estadounidenses.

Según el Boletín de Visas de mayo del 2018, el Departamento de Estado de Estados Unidos está otorgando visas de inmigrante a casos de ciudadanos nicaragüenses bajo la categoría familiar F3 que fueron presentados antes del 1ro de febrero del 2006.

Si calificas para seguir con tu caso bajo la categoría familiar F3, tu cónyuge e hijos solteros menores de 21 años podrían ser elegibles para solicitar la residencia permanente de forma derivada si llenan los debidos requisitos.

