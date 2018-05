Esquina migratoria: dos veces detenida en la frontera y tiene un hijo con autismo nacido en EEUU

Viví aquí como 5 años. Salí y cuando regresé me detuvieron dos veces en la frontera y hasta la tercera pude pasar. Eso fue hace 16 años. Desde entonces he vivido aquí y tengo cuatro hijos. Mi marido es ciudadano naturalizado y siempre que voy a preguntar me dicen que no pueden hacer nada por mi. Tengo un niño de 14 años con autismo y quiero saber ¿Hay algo que se puede hacer para arreglar mi estado legal?

Lamento mucho su situación y le aconsejaría que cuanto antes acuda a un abogado honesto y realmente capacitado para estudiar a fondo su caso.

Un buen abogado lo primero que tiene que hacer es corroborar su récord para saber exactamente qué es lo que quedó asentado en la frontera sobre sus intentos de ingresar al país.

Cuando se tenga en mano ese récord se puede explorar las potenciales soluciones para su caso, ya sea a través de su esposo naturalizado como ciudadano de Estados Unidos o a través de su hijo de 14 años diagnosticado con autismo y nacido en Estados Unidos.

Con respecto a su hijo con autismo, es muy importante que mantengas toda la documentación médica relacionada a él porque te va servir tan pronto y puedas solicitar un ajuste migratorio. Cabe mencionar que el gobierno federal protege a los ciudadanos estadounidenses con un beneficio migratorio para sus familiares inmediatos (padres, hijos, esposos) de los cuales dependen directamente y cuya deportación pudiera representar un sufrimiento extremo.

Lo ideal sería discutir su caso en persona, ya sea conmigo o con un abogado acreditado con la Barra de Abogados.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio