¿Guerra en Cruz Azul? ‘Súper Peláez’ vs. Carlos Hurtado, el ‘Hombre X’

¿Será cierto que este oscuro pero poderoso personaje dejará de ser una piedra en el camino para la 'Máquina' y su nuevo director deportivo?

CDMX, México – Ricardo Peláez quiere ser campeón con Cruz Azul y para ello aseguró que no habrá injerencia de ningún promotor, ni siquiera de Carlos Hurtado, a quien todos nombran, pocos conocen y menos han visto.

El nuevo director deportivo de La Máquina, presentado hoy por el presidente celeste Guillermo Álvarez, comentó que los refuerzos no serán impuestos desde afuera, sino escogidos entre él y el DT Pedro Caixinha.

“Hasta el momento, estas 2 semanas más o menos, yo no he recibido llamadas de nadie, no he visto absolutamente nada raro, más que respeto a las decisiones que estamos planeando, el entrenador con un servidor, para elegir, a los mejores jugadores que puedan fortalecer”, explicó Peláez este miércoles en La Noria.

“No tenemos nada claro, no sabemos quién se va a ir, quién se queda, ya tenemos algunas opciones, estamos avanzando en pláticas, mi responsabilidad es que los jugadores lleguen a tiempo para que él pueda trabajar, ya lo sabe presidencia. No he recibido llamadas de nadie, no he recibido sugerencias de nadie, y no lo voy a hacer tampoco, las decisiones deportivas recaen en él área deportiva, las vamos a tomar nosotros y nada más”.

Peláez, quien también estuvo acompañado por Caixinha, se puso como exigencia mínima que La Máquina dispute siempre la Liguilla y así conquistará el ansiado título que desea ganar en Cruz Azul.

“No puedo ahora echarme para atrás, metas altas, objetivos altos, ahora que me llaman a Cruz Azul, ahora que tengo la oportunidad y la alegría de estar aquí, quiero ganar un título con Cruz Azul, por lo menos un título en el corto plazo”, apuntó.

“Vamos a trabajar para lograrlo, para eso hay que estabilizar muchas cosas, vamos a conocernos, a tratar de aprovechar el tiempo que hay, hoy tenemos tiempo para hacer esa planeación, una buena pretemporada, tengo que entregarle el plantel, exigir que vengan los refuerzos lo más pronto posible”, aseveró Peláez, para muchos, un súper presidente deportivo, o un moderno ‘rey Midas’ del fútbol mexicano.