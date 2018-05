Video muestra ataque de guardaespaldas de Cardi B a fan que buscaba autógrafo

Supuestamente, fue el novio de la artista Offset, quien también es rapero, la persona que dio la orden de agredir a Giovanni Arnold

En un tuit que, posteriormente, borró, la cantante Cardi B reaccionó al incidente en el que guardaespaldas agredieron a un supuesto fan luego de la Met Gala, en Nueva York, este lunes.

En el mensaje, la rapera alegó que dado que se encuentra embarazada, en algunos momentos, prefiere que los fanáticos se mantengan alejados.

“Si ven las etiquetas de mis fotos, yo tomo mucha fotos con mis fans. Algunas personas no son fans, y algunas veces yo no quiero fotos y yo simplemente no quiero a la gente muy cerca por mi embarazo. Yo no sé cuáles son las intenciones de la gente. Así que tengan cuidado. ¿Por qué la gente no puede respetar eso?”, habría compartido la cantante según reseñó la revista People.

Cardi B se encontraba con su pareja el también artista de música urbana Offset. Este, sin embargo, no ha reaccionado a la controversia.

Las autoridades en Nueva York investigan el hecho, luego de que trascendieran imágenes de la supuesta víctima tirada en el suelo por la embestida de tres miembros del equipo de seguridad.

De acuerdo con reportes de medios locales, el altercado inició con una disputa verbal luego de que Giovanni Arnold se acercara a la rapera, de origen dominicano, para un autógrafo. Pero la conversación escaló a la agresión física al punto que tres guardaespaldas golpearon al hombre. Este tuvo que recibir atención médica.

Un video en poder de TMZ muestra al trío mientras golpea al “fan” en el suelo.

Arnold, que se dedica a recolectar firmas de artistas, alegó que fue Offset quien dio la orden de atacarlo.