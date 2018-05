Kamala Harris votará en contra de Gina Haspel como jefa de la CIA

A la demócrata de California le preocupa el mensaje internacional que enviaría la promoción

La senadora Kamala Harris votará en contra de confirmar a Gina Haspel como la próxima directora de la CIA, porque le preocupa qué mensaje enviaría la promoción de Haspel a la agencia de espionaje y a la comunidad internacional.

Haspel, una veterana de 33 años de la CIA, participó en el programa de la agencia de torturar a sospechosos de terrorismo posterior al 11 de septiembre para tratar de obtener información, y supervisó los sitios de detenciones de Tailandia. Más tarde, apoyó la destrucción del video de la tortura.

Durante la audiencia de confirmación de Haspel el miércoles ante el Comité de Inteligencia del Senado, Harris preguntó a Haspel cuatro veces si ella cree que el programa de la agencia fue “inmoral”. Haspel no respondió la pregunta, lo que ayudó a la demócrata de California a sellar su decisión.

“No votaré para confirmarla como la próxima directora de la CIA”, dijo Harris a CNN. “Se trata de si esta persona en particular debe encabezar esa agencia. Cuando tomemos esa decisión, será una declaración de intenciones, una señal sobre nuestros valores como país, en términos de cómo valoramos el estado de derecho, cómo valoramos la transparencia, cómo valoramos nuestra autoridad moral. Me preocupa que ella no sea la mejor señal para la fuerza laboral de esa agencia, ni para el pueblo estadounidense ni para nuestros vecinos de todo el mundo. Así que voy a votar en contra de ella”.