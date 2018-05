¿Puedo obtener la residencia permanente tras reingresar ilegalmente a Estados Unidos?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de una lectora, esposa de un ciudadano estadounidense que tiene un reingreso ilegal al país

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

El mes pasado me negaron una visa de inmigrante en el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. El oficial consular me dijo que no era elegible porque salí de los Estados Unidos y volví a ingresar ilegalmente.

Mi esposo ciudadano americano me está pidiendo. Tenemos una hija menor de edad y un hijo que esta en el army. Había vivido en los Estados Unidos por más de 20 años. Mi hija es pequeña y me necesita. Aquí en México no es un lugar seguro para tenerla.

¿Puedo solicitar alguna clase de perdón o permiso de ingreso a los Estados Unidos porque me hijo está en el army? María P.

María, siento mucho que te hayan negado tu solicitud de visa de inmigrante.

Si reingresaste ilegalmente a los Estados Unidos después del 1ro de abril de 1997, es posible que estés sujeta a un castigo que no te permite regresar al país hasta que hayas vivido 10 años en el exterior. También necesitarás obtener una autorización especial del gobierno de Estados Unidos para regresar legalmente al país.

Como madre de una persona que está en el ejército, no puedes pedir un permiso de ingreso dentro de los Estados Unidos (parole in place, en inglés) porque estás en el exterior y reingresaste ilegalmente a los Estados Unidos en el pasado.

Debes contratar inmediatamente a un abogado de inmigración con licencia en los Estados Unidos para que evalúe tu archivo migratorio y determine tus opciones legales, incluyendo si la decisión del oficial consular es correcta. Mientras tanto, no reingreses ilegalmente a los Estados Unidos, ya que el Gobierno federal ha dicho que procesará criminalmente a personas que ingresen o reingresen ilegalmente al país.

