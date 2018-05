Todas las telenovelas y series que Univision y Televisa preparan para el 2018-2019

Los nuevos proyectos se alejan de lo tradicional y prometen impactar

Univision anunció hoy lo que prepara para la nueva temporada de televisión 2018-2019 y dieron la sorpresa gratamente. Patricio Wills, el nuevo presidente de Televisa Studios, tomó las riendas del desarrollo de ficción en la empresa y se nota que el enfoque es dejar lo tradicional y así ofrecer al público latino historias más frescas.

Entre las nuevas ofertas hay títulos como “Contracara“, “Brujas Al Amanecer” y “Mami” así como segundas temporadas de “La Piloto“, “Por amar sin ley” y “Mi marido tiene familia“.

¡Conoce más de lo nuevo aquí!

SOBRENATURAL

“Contracara” – Surge una historia compleja de destinos que se entrecruzan cuando asesinan a un magnate de medios de comunicación el día de su boda, al mismo tiempo que un sicario en Estados Unidos es ejecutado en la silla eléctrica. El alma del magnate se reencarna en el cuerpo del asesino a sueldo y, a su vez, el alma del asesino termina en el cuerpo de un profesor de antropología. Ahora, cada hombre no solo tendrá que lidiar con un nuevo cuerpo, sino también adaptarse a un nuevo espíritu. (Horario estelar – Cadena Univision – W Studios para Televisa)

“Apocalipsis” – Esta historia de amor, espiritualidad y redención presenta una de las historias más polémicas de la Santa Biblia: el final de los tiempos. Se contará el relato en tres fases: la primera en la década de los ochenta, la segunda en la década de los noventa y la última en la actualidad. Durante la trama, surgen profecías apocalípticas en todo el mundo: Río de Janeiro, Roma, Jerusalén y Nueva York, donde los fatídicos ataques del 11 de septiembre son parte de la narración. (Horario estelar – Cadena UniMás – TV Record)

“Brujas al Amanecer” – Laia y sus amigas adquieren poderes sobrenaturales de su maestra, una bruja. Empiezan a usarlos para vengarse de quienes las acosaban, pero con el tiempo, esa magia no las puede proteger de sus propios errores. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

DRAMAS DE ACCIÓN

“Las Benditas” – Después de que el robo de un camión blindado deja varios muertos, las viudas de los guardias de seguridad que fallecen exigen que la compañía de camiones les permita hacer el trabajo de sus esposos. Después de intensa cobertura por la prensa, la compañía se ve forzada a acceder, y las cuatro mujeres, cada una más diferente que la otra, emprenden una aventura, con la esperanza de llegar a la verdad sobre el robo. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

“La Piloto, 2a Temporada” – Inspirada en eventos de la vida real, esta es la continuación de la historia de Yolanda, una joven que logra que se cumpla su sueño de ser piloto, pero no como lo había esperado. Tres años después del final de la primera temporada, Yolanda sale de prisión con el programa de protección de testigos y encuentra trabajo como piloto en la aerolínea US-FLY. Está a punto de casarse y adoptar un hijo, pero su tranquila vida se desbarata cuando secuestran al niño. (Horario estelar – Cadena Univision – W Studios)

“La bella y las bestias” – Isabela León regresa a México para abrir un gimnasio de artes marciales mixtas o, por lo menos, eso es lo que dice para ocultar su verdadera misión. En realidad regresa para vengar la muerte de sus padres eliminando, una por una, a todas las “bestias” que participaron en el asesinato de su familia. Su fuerza física y poder mental prueban que cuando el sistema falla, las mujeres pueden ser líderes en la búsqueda de justicia. (Horario estelar – Cadena Univision – W Studios)

“Bad Hombres” – Dos hermanos son separados en su niñez y se crían en mundos diferentes. Uno sigue los pasos de su padre adoptivo y se convierte en líder de una poderosa banda de narcotraficantes, y el otro, criado por un oficial militar de alto rango en Estados Unidos, se hace miembro de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de EE.UU. “Bad Hombres” cuenta la historia de su inevitable enfrentamiento en un momento de disturbios políticos, mientras tratan de aferrarse al amor, la familia y la vida. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

“El Último Dragón” – Este drama trata sobre Miguel Garza, un hombre atrapado entre dos mundos: el de su infancia en un pueblo violento de México, marcada por el asesinato de sus padres y el negocio familiar de narcotráfico que se supone que herede, y su nueva vida en el sofisticado mundo financiero en Japón. Los dos mundos parecen distantes e incluso opuestos, pero Miguel debe unirlos si quiere proteger a su familia y su pueblo. (Horario estelar – Cadena Univision –W Studios/Televisa)

DRAMAS POLICIALES

“Tijuana” – Esta serie da inicio al próximo grupo de producciones por Netflix y Story House Entertainment tras el éxito de su primera producción conjunta con guion, “El Chapo”. Antonio Borja es el editor del renombrado periódico Tijuana Weekly y Gabriela Cisneros Gil es una reportera joven e idealista que logra unirse a la redacción con mucho esfuerzo. Cuando matan a tiros al candidato favorito para gobernador en plena calle, los reporteros de Tijuana Weekly se apresuran a cubrir la noticia, pero los hechos que descubren van mucho más lejos que el asesinato: se ha permitido que una maligna corrupción se propague en la clandestinidad. La violencia e intriga pasan a ser la norma para el equipo de periodistas de Borja, ya que a menudo arriesgan la vida en su misión por exponer la verdad. (Horario estelar – Cadena Univision – Story House Entertainment/Netflix)​

“Por amar sin ley – 2a temporada” – De regreso para una segunda temporada, este drama legal presenta a Ricardo y Alejandra, abogados civiles de impecable integridad y ética laboral en la firma “Vega y Asociados”, que ahora operará con una nueva gerencia. Esta temporada volverá con más personajes y más giros inesperados, y ahondará más en la vida de nuestros queridos abogados. Los casos legales seguirán basándose en sucesos de la vida real y seguirán siendo pertinentes para los hispanos en Estados Unidos, ya que los televidentes podrán identificarse con los diferentes casos y situaciones que los abogados enfrentan. En Por amar sin ley 2, una variedad de invitados célebres de alto calibre tendrán una participación especial durante toda la temporada como clientes de la firma de abogados. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

“Las Buchonas”– Esta historia, del autor del muy popular El señor de los cielos, trata sobre un grupo de mujeres que enfrentan el status quo con un mensaje de respeto y progreso. La vida de Aurora cambia el día que las autoridades matan injustamente a su padre. Antes era una tímida residente de Tierra Blanca, ahora se convierte en la líder de un grupo de mujeres que se rebela contra el injusto patriarcado. (Horario estelar –Cadena UniMás– W Studios)

“Juego de Reinas”– Una de las reglas tácitas del mundo del narcotráfico es que es deshonroso hacer negocios con las mujeres. Las pocas que penetraron el mundo de las drogas tuvieron que probar que eran más fuertes y sanguinarias que los hombres que las rodeaban. Cuatro reinas del narcotráfico, motivadas por sus hijos, familias, romances y ansias de poder, unen fuerzas para formar una alianza contra el status quo hasta que se dan cuenta de que solo hay espacio para una reina y cada una tiene que luchar por el trono. (Horario estelar – Cadena UniMás – W Studios)

“Comandante Bonita” – Cuando asesinan a su hijo mayor y miembros de una banda de narcotraficantes secuestran a su hijo menor, una madre decide tomar la ley en sus manos y asumir la identidad de “Comandante Bonita”. Se convierte en la jefa de un grupo de justicieros decididos a librar una guerra contra los barones de la droga, el gobierno corrupto y las fuerzas armadas que no los castigan. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

“Rosario Tijeras – 2a temporada” – Sigue la historia de una asesina a sueldo de uno de los vecindarios más pobres y peligrosos de la Ciudad de México, una mujer misteriosa y seductora que es amada por muchos y temida por sus enemigos. Esta vez, Rosario se ve atrapada en medio de una sangrienta venganza de dos capos y tendrá que hacer todo lo posible para salvar a su hermanito y recuperar al amor de su vida, Antonio. (Horario estelar – Cadena UniMás –Sony Pictures Television)

COMEDIAS DRAMÁTICAS

“Mi marido tiene familia – 2a temporada” – Esta comedia dramática regresa para burlarse de la típica actitud hacia los parientes en un matrimonio moderno. En la segunda temporada llegarán personajes nuevos y originales a la vida de Julieta y Roberto. Julieta ahora debe aprender a lidiar con su padre, quien vive más cerca de ella y su familia. Nuestros protagonistas sentirán un torbellino de emociones y pasarán por muchas aventuras mientras crían a sus dos hijos y tratan de llevarse bien con sus suegros, quienes piensan que tienen la razón en todo y quieren ser parte de su vida lo más posible, incluso si su presencia se vuelve obsesiva y sofocante, especialmente para Julieta. Para contribuir a la emoción y los giros inesperados, esta temporada resolverá el suspenso en la vida del personaje interpretado por Silvia Pinal (Doña Imelda), ya que en los momentos finales de la última temporada tuvo un derrame cerebral. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

“Tenías que ser tú”– Una niña de 8 años y su madre soltera, que es perfeccionista, organizada y trabajadora, se mudan a la ciudad cuando a esta le surge una oportunidad de trabajo. Tras llegar a su nuevo empleo, la madre descubre que su nuevo jefe es un antiguo amor, quien nueve años más tarde, está dispuesto a recuperarla, cueste lo que cueste. (Horario diurno– Cadena Univision – Televisa)

“101 pasos para olvidarte” – Usando métodos poco convencionales, un hombre conocido como “el gurú de los corazones rotos” enseña un curso para ayudar a sanar las heridas de la infidelidad. Sin embargo, él mismo esconde el dolor que siente tras romper con su pareja. En el curso conoce a una participante, a quien también le destrozaron el corazón, y termina enamorándose de ella. Surgen enredos y malentendidos cuando aplican el manual de corazones rotos del curso a su situación y pronto se dan cuenta de que para volver a darle la oportunidad al amor, deben dejar atrás el pasado. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

“Ringo” – Ringo, un boxeador jubilado, lleva una vida humilde con su hijo menor, pero todo cambia cuando su ex esposa, ahora la amante de su principal rival en el ring, regresa para luchar por la custodia de su hijo. Ringo reanuda su carrera pugilística para probar que puede mantener a su hijo. Basada en la novela argentina “Sos mi hombre”, esta historia se parece a la serie de películas sobre Rocky, en la que ambos protagonistas deben luchar por su autoestima y probar a quienes los rodean que no son inútiles. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

“Cantinflas” – Cuenta la vida de Mario Moreno “Cantinflas”, la mayor estrella internacional de México, y su sentido del humor y la pasión que tenía por su gente. Llamado el “Charlie Chaplin de México”, Cantinflas era muy querido por ser la personificación en pantalla de un desaliñado perdedor que, al final, siempre lograba sobrellevar las adversidades. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

MÚSICA

“L.I.K.E.” (Life Institute of Knowledge and Evolution – Instituto de Vida sobre Conocimientos y Evolución) – Un grupo de adolescentes y empresarios de la Generación Z con personalidades distintas y raíces socioculturales muy diferentes luchan contra las normas impuestas por los adultos que los rodean: los padres, maestros y tutores del instituto L.I.K.E. Juntos aprenden que con amor, amistad y música pueden hacer que su dura realidad se transforme en una llena de esperanza. La serie, en la que predomina la música, ocupa diversas plataformas, lo que la hace, además de un programa de televisión, un potencial punto de partida para una nueva sensación musical juvenil. (Horario estelar – Cadena Univision– Televisa)

“Paquita, la del barrio” – La historia dramatizada sobre la popular cantante mexicana, Paquita, la del barrio, cuenta la historia de una mujer que nació pobre pero que con esfuerzo y tras mucho sufrimiento, supera sus desilusiones y fracasos. Cuando finalmente alcanza el éxito y la fama, se convierte en una de las más populares cantantes de todo México o, como algunos la llaman, “la reina del pueblo”. (Horario estelar – Cadena UniMás – Sony Pictures Television)

MELODRAMAS

“La jefa del campeón” – Tita, una bella mujer de origen humilde, debe irse de su pueblo costero y mudarse a la capital. Allí, su esposo, Waldo, la abandona con sus tres hijos, por lo que ella debe sobreponerse a las dificultades de la pobreza. Su hijo Rey sueña con ser el mejor futbolista del país, y ella debe sacrificarlo todo para hacer realidad su sueño. Apenas les alcanza el dinero, pero Rey le hace una promesa: “Mamá, con el fútbol te voy a comprar un palacio. Te voy a llevar al cielo”. Los sacrificios de Tita, además de la dedicación y talento de Rey, rinden frutos, y este llega a ser un exitoso jugador profesional de fútbol. Tita se casa y, acompañada por sus amigos que vieron crecer a Rey, se va de luna de miel a Rusia, donde todos ven el primer partido de México en la Copa Mundial de 2018, en el que Rey orgullosamente lleva en la camiseta el número 10 de la selección mexicana. (Horario diurno – Cadena Univision – Televisa)

“Tres Milagros” – Con Marcela Guirado (“Hasta que te conocí”), Fátima Molina (“El Vato”), Alexa Martín (“Rosario Tijeras”) y Joaquín Ferreira (“Club de Cuervos”), “Tres Milagros” es la historia de tres mujeres que no solo tienen el mismo nombre sino que debido a una profecía fatídica, parecen destinadas a tener la misma vida, los mismos sueños e incluso el mismo amor, pero por lo menos en el caso de una de ellas, no el mismo futuro. Queda por verse si la fuerza de voluntad y el esfuerzo bastan para romper el maleficio. (Horario estelar – UniMás – Sony Pictures Television)

“Los príncipes no existen” – Laura le teme al amor porque cree que todos los hombres son infieles, como su padre. A pesar de sus temores, se enamora del más infiel de todos. Cuando Laura descubre que la engaña, lo deja, pero él ya se enamoró de verdad de ella y lucha por volver a conquistarla. (Horario diurno – Cadena Univision – Televisa)

“Atrapada” – Esta serie gira en torno a Mariana, una bella joven que se ve forzada a vivir en la calle y ganarse la vida para mantener a sus hermanitos. Un día conoce a Sebastián, quien la convierte en una ladrona profesional después de que asesinan a los padres de la muchacha. Esta se encuentra cara a cara con un fantasma del pasado: el asesino de sus padres. (Horario estelar – Cadena UniMás – Sony Pictures Television)

“Sin Tu Mirada” – Basada en el clásico éxito “Esmeralda”, es una historia inspiradora de luchas y logros. Se intercambian a dos bebés recién nacidos y el varón se cría con una familia rica mientras que la niña, quien nace ciega, crece aislada en un entorno humilde y rural. Se conocen de jóvenes y juntos superan todos los obstáculos para encontrar el amor y descubrir su verdadero origen. (Horario diurno – Cadena Univision – Televisa)

“Espíritu de Madre” – Un trágico accidente fuerza a la directora de una empresa a asumir el rol de madre de los hijos de una mujer que está en coma. La experiencia hace que a fin de cuentas abra su corazón y la ayuda a descubrir una manera diferente de ver la vida y poner en su debido equilibrio la maternidad, el amor y su carrera. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

“Hijas de la Luna” – Es la historia de cuatro hermanas, Juana Victoria, Juana Bárbara, Juana Soledad y Juana Inés. En su lecho de muerte, la madre de Juana Victoria revela que el verdadero padre de esta se llama Juan Moncada. Juana Victoria se sobrepone al duelo y decide buscarlo. Descubre que además de tener un medio hermano, Sebastián, cabe la posibilidad de que tiene tres medias hermanas. Sebastián y Juana Victoria se dedican a encontrarlas para convencerlas de que se unan a la búsqueda de su verdadero padre. (Horario diurno – Cadena Univision – Televisa)

“Mami” – El amor y la aceptación es la base de este melodrama sobre una esposa y madre cuya historia trata temas de identidad y sexualidad. Tras un matrimonio aparentemente perfecto durante varios años, el esposo descubre a su esposa besando a otra mujer. Con la masculinidad impactada, decide pedir la custodia de sus hijos. (Horario estelar – Cadena Univision – Televisa)

DRAMAS ÉPICOS

“Jesús” – La mayor saga épica trata sobre la vida de Jesús. Desde el día de su nacimiento, su relación con sus seguidores y discíupolos hasta su muerte y resurrección, la audiencia podrá vivir y compartir la historia de Jesucristo. Esto es parte de la incursión de TV Record en series para continuar dándole nueva forma al horario estelar. Su colección incluye las exitosas producciones “Moisés y los diez mandamientos”, “La Tierra Prometida”, entre otras. (Horario estelar – Cadena Univision – TV Record)