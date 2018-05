Determinan que golpes a bebé en centro de cuido en Indianápolis fueron por otro niño

Autoridades no radicarán cargos contra los administradores del centro de cuido Kiddie Garden

La Oficina del Fiscal del Condado Marion decidió no radicar cargos contra las encargadas de un centro de cuido en Indianápolis en el que una madre encontró a su pequeño de un año con el rostro desfigurado.

Las autoridades determinaron que las heridas y la inflamación que el menor presentaba son consistentes con un ataque por parte de otro niño.

“Un experto médico confirmó que las heridas del menor habrían sido infligidas por otro niño”, dijo este jueves el fiscal Terry Curry en declaraciones a IndyStar.

Curry agregó que “la evidencia no sostiene cargo criminal basado en el código (penal) de Indiana”.

La madre Tiffany Griffin denunció por medio de un video en vivo en Facebook las condiciones en las que halló a su bebé el lunes 30 de abril.

Cuando le reclamó a una empleada, ésta argumentó que otra menor de 2 años había atacado a su hijo.

Pero, en vista de la gravedad de las heridas, la mujer no le creyó y denunció la situación por la red.

Tras la denuncia, Servicios Sociales y de Familia (FSSA) ordenó un cierre inmediato del cuido Kiddie Garden, ubicado en el 1853 Este de la calle 38.

La carta que justifica la clausura indica que, luego de una inspección, el lugar presentaba varias violaciones que le impiden operar, como personal no cualificado, falta de control antidopaje y de información sobre el historial criminal de los empleados.

Otras inspecciones en noviembre de 2017 y diciembre de 2016, respectivamente, en otro centro que era administrado por Ghebremichael detectaron violaciones como falta de detectores de humo y moho en la sótano, entre otros.

Por su parte, la administradora del lugar Haben Ghebremichael dijo que estaban entristecidos por el caso y que colaboraban con las autoridades en la investigacioón.

Aunque hasta el momento, el lugar permanece cerrado, sus operadores pueden aplicar para una nueva licencia.

A raíz de la decisión de las autoridades, Griffin manifestó su molestia y alegó que los investigadores mienten.

“Feliz Día de las Madres, no hay justicia para tu hijo y no causa probable, y detectives idiotas (week ass) en la escena que no la trataron como la de un crimen y solo asumieron que una menor de 2 años jod** a mi hijo de esta forma”, lee parte de uno de los mensajes de Griffin en Facebook.