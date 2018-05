La Víbora: ¿Lupillo Rivera se divorcia porque su esposa le fue infiel? ¿No será al revés?

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nadie

Les juro por la Virgen del Perpetuo Socorro que trato de no abordar el tema de los Rivera, y no porque no den de qué hablar, sino porque esta finísima familia, de tanto que es noticia, ya no es noticia.

Excepto cuando se trata de Lupillo y sus relaciones sentimentales. ¿Se enteraron de la nueva, verdad? ¿Que se divorcia de la mujer con la que estuvo casado 12 años?

Bueno, pues como la discreción no es virtud de ninguno de los Rivera, y mía tampoco, entremos en detalles. El rumor es que Mayeli Alonso, la mujer de turno del cantante –sí, porque recuerden que es ojo alegre y lo que le sigue–, le puso el cuerno a Lupillo, algo que yo dudo mucho porque esa mujer le debe todo lo que es, para bien o para mal, al chaparro en cuestión.

Para empezar, ella era una doña nadie cuando conoció al artista, y creo que lo hubiera seguido siendo si el hombre no se hubiera cruzado por su camino. Pero tuvo la suerte –quién sabe si buena o mala– de relacionarse no solo con él, sino con toda esa familia tan refinada, ustedes saben.

El caso es que ella ya salió a desmentir que hubieran terminado por culpa de una tercera persona. Y cuando entrevistaron a Lupillo por este tema pidió “respeto” para los hijos que tuvo con Mayeli, una niña que ahora tiene 13 años y un niño de 9. ¿Pero dijo algo de respetar a la que fue su compañera por 15 años? No. Es algo que me parece bastante sintomático.

Además, según programas de televisión dedicados al chisme, fue Lupillo quien interpuso la demanda de divorcio, y no ella. Para mí, el que se quiere divorciar es el que da este paso, como sucedió con el marido de Lili Estefan. Por lo que parece, el que ya se quiere deshacer de la mujer es Lupillo, y no al contrario.

Pero ahora, para hacer el caso más sabroso e interesante, supuestamente el que está pidiendo manutención de parte de la pareja es Lupillo, porque según él, Mayeli gana más que él en sus negocios que él cantando. Eso me parece muy raro porque este hombre tiene miles y miles de dólares invertidos en autos carísimos, además de todo lo que se supone que ha acumulado en todos sus años de carrera.

¿Será que ahora le hace la llorona para que la mujer no le quite la mitad de todo lo que tiene? Y es que en California, luego de diez años de estar casado con alguien, si te divorcias todo se reparte a la mitad, a menos que haya un acuerdo prenupcial, que dudo que exista en este caso.

Pero no se preocupen, la basura de este caso irá saliendo poco a poco. Ya les dije, los Rivera adoran ser famosos, aunque sea fama de la mala.

Oigan, ¿y qué tal las declaraciones de Alejandra Guzmán, de que su padre, Enrique Guzmán, le dejaba los ojos morados a Silvia Pinal? Quién la viera tan machota y tan dejada, a la Pinal. Pero la verdad no es de extrañar de ese tipo, tiene toda la facha de golpeador y maltratador de mujeres.

Lástima que esos trapitos salgan a la luz hasta ahora, cuando ya hicieron de las suyas por tanto tiempo.