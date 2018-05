Quieren a Lolita Cortés en Televisa y TV Azteca

La famosa está entre "La Academia" y "Mira Quién Baila"

Ofertas para volver a la televisión no le faltan a Lolita Cortés, quien tiene invitaciones tanto de Televisa como de TV Azteca.

Ante el regreso de “La Academia” a la emisora del Ajusco, la intérprete que fungió como juez no negó que podría integrarse a la producción, aunque aún no ha decidido hacerlo.

“Hay una propuesta de regresar a La Academia y se está valorando, porque vinieron propuestas de las dos televisoras. Voy a elegir al proyecto que me motive más y me mueva más. Tengo que hacer el recuento de los años y todo lo que he vivido para decidir. Económicamente, las dos ofrecieron lo mismo, así que eso no va a ser factor“, expresó Cortés.

Además de dichas propuestas, la actriz hará un show donde cantará con su madre y con su hermana acompañadas de mariachi.

Cortés participó en la temporada más reciente de “Bailando por un sueño” en Televisa donde causó gran polémica en las dos emisiones en las que participó.