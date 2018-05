BuenosDíasLA: Se reportan demoras de hasta una hora en la autopista 15

De indocumentado a doctor De niño, Joe Torres cruzó la frontera por el desierto. Ahora se graduará como médico en UCLA Durante tres días, Joe Torres y su hermano Mike caminaron por un desierto que hervía de calor. Estaban decididos a llegar a Estados Unidos para reunirse con sus padres. Dos décadas más tarde, el 1 de junio, Torres caminará por un sendero muy distinto, el pasillo de los graduados para recibir su diploma de médico en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Foto Aurelia Ventura

