Corea del Norte amenaza con retirarse de la cumbre Trump-Kim por demandas de desnuclearización

Es la segunda indicación de Pyongyang en cuestión de horas que está reconsiderando sus posiciones

Corea del Norte señaló el miércoles temprano que no estaba interesada en una cumbre “unilateral” con EEUU en la que se vería presionada a renunciar a sus armas nucleares, informó The Associated Press, citando a un alto funcionario norcoreano.

La declaración de Kim Kye Gwan, el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, fue emitida a través de la Agencia de Noticias Central del Norte. Llegó horas después de que la agencia de noticias Yonhap, el medio de comunicación con sede en Seúl, informara que Corea del Norte había cancelado abruptamente una reunión de alto nivel con Corea del Sur programada para el miércoles, y estaba considerando retirarse por completo de la muy esperada reunión entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong Un, sobre los ejercicios militares en curso entre EEUU y Corea del Sur, informa Politico.

No estaba claro el martes por la noche si Corea del Norte podría considerar seriamente cancelar la cumbre, tentativamente fijada para el 12 de junio en Singapur, o si simplemente se estaba desahogando sobre la retórica estadounidense y quizás también buscando una posición de negociación más fuerte.

En su declaración, Kim Kye Gwan criticó los comentarios del asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, y otros funcionarios estadounidenses que han estado hablando sobre cómo el Norte debería proporcionar un “desmantelamiento completo, verificable e irreversible” de su programa de armas nucleares, según The AP.

“Responderemos de manera apropiada a la administración de Trump si se acerca a Corea del Norte-EE. UU. reunión de la cumbre con una intención sincera de mejorar las relaciones “, dijo Kim Kye Gwan, y agregó: “Pero ya no estamos interesados ​​en una negociación que tendrá que ver con arrinconarnos y hacernos una demanda unilateral para que renunciemos nuestras armas nucleares, y esto nos obligaría a reconsiderar si aceptamos la cumbre Corea del Norte-EEUU.”

No hubo respuesta inmediata de la Casa Blanca a la disputa informada por Corea del Norte con los términos de la desnuclearización. Previamente el martes, el gobierno dijo que evaluaría “independientemente” la amenaza de Corea del Norte de retirarse de la cumbre, tentativamente programada para el 12 de junio en Singapur, debido a los ejercicios militares.

“Conocemos el informe de los medios surcoreanos”, dijo en un comunicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. “Estados Unidos observará lo que Corea del Norte ha dicho de manera independiente y seguirá coordinando estrechamente con nuestros aliados”.

Sanders no dijo si continuaría la planificación de una reunión con Kim. Pero antes, el Departamento de Estado prometió que las conversaciones para establecer la cumbre continuarían “absolutamente” en medio de informes sobre la frustración de Pyongyang con los ejercicios militares.