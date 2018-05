¿Por qué las redes hablan tanto de #Ferrari?

Una expresión que ha provocado cientos de memes en las redes sociales

En los últimos días Ferrari se ha transformado en una tendencia en las redes sociales y pocos saben cuál es el origen de esta situación que se deriva de un simple comparativo de la vida cotidiana iniciadas con la pregunta “¿Cuándo has visto una Ferrari?”.

Bueno, pues todo surgió por una entrevista al actor Fernando Valencia, a quien le preguntaron si se haría un tatuaje, a lo que respondió: “A diferencia de muchos actores, no tengo un solo tatuaje ni me lo pienso hacer porque, ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?”.

A partir de ahí, el ingenio comenzó a dar vuelo a las más simpáticas situaciones que aparecieron en las redes.

– ¿Te tatuarías?

– ¿Cuando has visto un Ferrari con calcomanías?

– Pues tampoco he visto un Ferrari montando en bus 🤷🏻‍♂️ — Paulo Hernández (@MisterPablu) 15 de mayo de 2018

– Y tu por que no tienes tatuajes ? – cuando has visto un ferrari con calcomanías ? – no tiene plata para hacerlo verdad ? – shiiii 😭 — Francisco 🐼 (@hernandez_pacho) 14 de mayo de 2018

Incluso el asunto llegó a los fans de Ferrari en la Fórmula Uno, quienes de inmediato le llevaron la contraria al actor.

-Cuando has visto un Ferrari con calcomanías… 🤣 pic.twitter.com/vNbxWaGycK — Matíaz (@mac_shatta) 15 de mayo de 2018

Aunque también se habló de otro tipo de Ferrari.

