Video: Mira como Maluma se burla de sus fans

Ahora tachan al colombiano de "prepotente y creído"

Maluma es uno de los artistas del momento y en donde se presenta es todo un éxito. El suceso de cada famoso son los fans que compran su música y van a sus conciertos. En estos eventos lo que los seguidores quieren es tener de cerca a su ídolo y tomarse una foto para recordar el momento.

El colombiano siempre es asediado por sus fans y parece ser que ahí es en donde radica una broma de mal gusto que se captó en video y se ha hecho viral.

En el video se ve a Maluma haciendo movimientos amanerados, imitando a un fan, tocando la ventana de un auto suplicando por una foto. Al interior del vehículo se escucha, “No hay foto, papi no hay foto. ¡Qué pereza parece esta gente…”

Los comentarios no fueron nada favorables para el intérprete de “Felices Los 4”. “Como ya es famoso ya no les interesa a los que lo subieron, pero la gente que sube como palmera baja como coco. Así que yo la verdad no me interesa esa gente en nada”, escribió un usuario en Instagram.

Otra persona escribió lo siguiente: “¿Qué pasó Maluma? No decía ‘la humildad prevalece’ y es de lo que mas carece”.

“Y saber q en los premios ganó gracias a los fans. Qué horror que se le subió la fama”, “Me parece un ser humano despreciable, creído, que se cree mejor que todo el mundo”, “Ojalá dejen de comprar su música, dejen de asistir a sus conciertos y dejen de seguirlo en todas las plataformas sociales, para que así aprenda respeto y humildad”, fueron algunos de los otros comentarios que aparecieron debajo del video.

Maluma no se ha pronunciado ante la polémica pero People en Español habló con una fuente cercana al artista y dijo: “Ellos grabaron el video pero no fue para agredir o burlarse de las fans. Al contrario, fue un video en broma que tomaron entre ellos, no pensaron que se saliera de control”.