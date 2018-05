Familia de Irvine atropellada por conductor ebrio: la madre ha muerto, el resto lucha por su vida

Kamal Attoh, de 37 años, ha sido arrestado bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol

La persona que murió cuando un presunto conductor ebrio se estrelló contra una familia de cuatro personas que paseaba por Irvine el miércoles por la noche era madre de dos adolescentes y esposa de un hombre. Los tres resultaron también heridos en el accidente.

Los buenos samaritanos de la zona intentaron sacar al conductor del automóvil, que había continuado por un terraplén con una de las víctimas aún debajo, mientras otros atendían al resto de las víctimas.

Una mujer yacía en el suelo, un niño y una niña parecían estar heridos. “Vimos a alguien atascado debajo del automóvil”, dijo Ali Kachueian, testigo. La niña seguía diciendo: “¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi padre?”, dijo la residente del área, Catherine Gresh. “La convencimos de que se sentara porque estaba perdiendo sangre”, dijo. El rostro de la adolescente “estaba llena de sangre”, dijo Kachueian. Su hermano también tenía lesiones y parecía estar en estado de shock.

La policía más tarde confirmó que las cuatro víctimas eran todas miembros de la misma familia, describiéndolas como una madre de 45 años, su esposo de 49 años, su hijo de 16 años y su hija de 15 años. Los cuatro fueron llevados a hospitales locales, donde la madre murió a causa de sus heridas en algún momento después de las 9 p.m., dijo la policía de Irvine. Las lesiones de los otros miembros de la familia fueron descritas como “graves” por el Departamento de Policía.

Se sabe que el padre estuvo en cirugía durante la noche, perolos funcionarios no han actualizado su condición. No se cree que la vida de los adolescentes corra peligro. Las identidades de las víctimas no han sido reveladas.

El conductor del automóvil se quedó en el lugar, donde se le hizo la prueba de sobriedad. Más tarde, Kamal Attoh, de 37 años, fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol.