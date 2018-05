Empleados de Google se manifiestan en contra del programa militar de inteligencia artificial

Miles firmaron una petición en contra de la colaboración y varios han renunciado

Google está colaborando con el ejército de Estados Unidos para desarrollar un sistema de inteligencia artificial que ayudaría a sus drones a distinguir entre personas y objetos. La iniciativa, informó Gizmodo, se llama “Project Maven”, y miles de empleados de la empresa no están de acuerdo con el proyecto.

Unos 4,000 empleados firmaron una petición en contra de la colaboración con el ejército, y casi una docena renunicaron por lo mismo. Los firmantes piden que Google cancele el contrato de inmediato y establezca una política contra asumir futuros trabajos militares.

La empresa está ayudando al Departamento de Defensa a implementar el aprendizaje automático para clasificar las imágenes recopiladas por drones. Pero algunos empleados creen que los humanos, no los algoritmos, deberían ser responsables de este trabajo sensible y potencialmente letal. Algunos empleados de Google argumentan que no quieren que la compañía tecnológica ayude a desarrollar armas de guerra.

Peter Asaro, filósofo de ciencia, tecnología y medios en The New School, en la ciudad de Nueva York, es uno de 100 expertos que se sumaron a la protesta en contra del proyecto, en apoyo de los empleados de Google.

En entrevista con la radioemisora KQED, Asaro afirmó que una colaboración entre el ejército estadounidense y grandes empresas de tecnología acelerará el desarrollo de armamentos mortales que podrán encontrar, apuntar y matar automáticamente.

El gobierno, señaló KQED, acudió a Google porque los usuarios llevan años regalándole sus datos a cambio de servicios “gratuitos”, tales como sus sistemas de búsqueda y de mapas, así como de correo electrónico. La información recabada por estos medios ha permitido a la empresa hacer grandes avances en inteligencia artificial, análisis de datos y aprendizaje automático. Todas las herramientas creadas con nuestros datos hacen que Google se encuentre en una posición única para mejorar algo como el reconocimiento de imágenes para drones militares.