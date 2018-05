Ex modelo Playboy suicida pidió permiso a juez para irse a España

El miércoles recibió la orden de entregar el pasaporte de su hijo, en medio de una batalla por custodia

Stephanie Adams y su ex esposo Charles Nicolai estuvieron en la Corte Suprema de Manhattan el miércoles por la mañana, apenas 48 horas antes de que la ex modelo se lanzara desde el piso 25 de un hotel de la 5ta Avenida con su hijo de 7 años, en un caso de supuesto suicidio homicidio.

En la Corte, la mujer de 47 años le pidió a un juez permiso para llevar a su hijo Vincent a España durante el verano, donde vive su novio, dijo un amigo a New York Post.

Pero Nicolai, un quiropráctico que tiene derechos de visita sobre el niño, luchó contra esos planes y finalmente el juez se puso de su lado. Adams recibió la orden de entregar el pasaporte de Vincent como resultado.

El jueves la ex modelo dijo estar perturbada porque Nicolai y su abogado estaban impidiéndole llevar a su hijo de vacaciones.

“Todo lo que quiero hacer es llevar a mi hijo y alejarme de esta pesadilla por unos días”, dijo. “Pero no me dejan”.

Adams, Miss Playboy en la revista de noviembre de 1992, solicitó el divorcio de Nicolai en 2017 y estaba buscando la manutención para su hijo.

Además optó por educar en casa a su hijo como una forma de mantenerlo cerca, dijo el amigo no identificado.

“No me puedo imaginar que ella haría esto”, dijo. “Estaba tan cerca de ese niño, que ni siquiera dejaba que fuera a la escuela. La gente tiene estas vidas que ni siquiera conoces. No vi el suicidio”, agregó.

Sugirió además que la mujer tenía problemas emocionales no revelados. “Ella estaba feliz, no estaba deprimida. Pero ella no era realista en sus objetivos”, explicó.

Adams le debía dinero a abogados en sus batallas de divorcio y custodia. Vivía en el Bajo Manhattan, pero el jueves se registró con su hijo en el Gotham Hotel, en cuya terraza fue hallada muerta con el niño la mañana del viernes.

Según la investigación policial, Adams saltó al vacío con su hijo en brazos.