Adolescente de Lake Arrowhead detenido tras amenazar de muerte a una profesora

La policía encontró una pistola en la casa del chico, de 16 años

Un adolescente de 16 años acusado de amenazar de muerte a una maestra en Lake Arrowhead ha sido arrestado hoy, martes, por la mañana poco antes de que las autoridades encontraran una escopeta en su habitación, según el Departamento de Alguaciles y Coronel del Condado de San Bernardino.

Los oficiales de Rim of The World High School contactaron con las autoridades a las 8:26 a.m. Cuando los agentes del sheriff llegaron al campus, hablaron con los administradores de la escuela, el niño y la maestra a la que supuestamente el chico amenazó con matar.

No se encontraron armas en su poder mientras estaba bajo custodia, pero, durante un registro en la casa del chico, los investigadores descubrieron una escopeta calibre 12 con munición. El guardián del adolescente no sabía que tenía una pistola en su poder, creyendo la policía que el arma es robada, ya que sus números de serie han sido alterados.

Tras ser arrestado, el adolescente fue registrado en el Juvenile Hall del Condado de San Bernardino. Él está acusado de hacer amenazas criminales y poseer un arma de fuego.

Cualquier persona con información puede contactar a Sonia Olivas o Russell Goines en la Estación Twin Peaks al 909-336-0600. Las pistas anónimas pueden ser enviados al 800-782-7463.