Lo que se debe hacer en una emergencia médica

Si el corazón de una persona deja de latir, debes comenzar CPR (resucitación cardiopulmonar) inmediatamente. Nuestros expertos sugieren comenzar a dar CPR cuando la persona está inconsciente y no responde, porque las personas no entrenadas no siempre toman el pulso de forma correcta y buscar uno puede desperdiciar tiempo valiosísimo.

“No te preocupes por la respiración, solo comienza a hacer compresiones torácicas adecuadas con una profundidad de 2 pulgadas, 100 por minuto”, dice Ganti. En la mayoría de los casos, este enfoque, llamado CPR solo con las manos, ha demostrado ser tan eficaz como la CPR tradicional con respiraciones de reanimación, y es mucho más fácil. (Si deseas obtener una guía completa sobre este tipo de CPR, consulta nuestra cobertura anterior aquí).

Si en el lugar hay un desfibrilador externo automático (AED), pídele a otra persona que te lo lleve, lee las instrucciones y aplica las almohadillas mientras continúas con las compresiones.

“No temas utilizar el AED”, dice Pellegrino. “Las máquinas son inteligentes y las instrucciones son sencillas y fáciles de entender”. Una vez colocadas las almohadillas, la máquina te permitirá saber qué hacer, y te indicará: “Aléjate, detén la CPR” o “No se recomienda ninguna descarga, continúa dando CPR”.