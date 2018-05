Cervecera mexicana sugiere cambiar el polémico grito por “¡Eeehhh Putin!”

El 'ingenio mexicano' se vuelca con humor en esta campaña publicitaria y de paso intenta arreglar un problema para el Tri

CDMX, México – La marca de cerveza Victoria, perteneciente a Grupo Modelo, creó y lanzó la campaña “¡Ehhh… Putin!” con motivo de la Copa del Mundo en Rusia y con el objetivo de darle un giro al grito que los aficionados de la selección mexicana suelen hacerle al portero rival en los partidos del Tricolor y que han costado multas a la FMF.

Edson Noyola, director de Marca de Victoria, aseguró que no hay un motivo de burla o insulto en la campaña hacia el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y espera que el mensaje no se entienda de esa forma.

“Apelamos mucho a la picardía mexicana, a la comicidad y estamos siendo muy enfáticos en que no es una burla, es una campaña para cambiar un grito que mucho tiempo hemos estado cambiando y no cambia. No estamos hablando mal del presidente, al contrario, estamos enalteciendo el ingenio mexicano“, explicó Noyola.

“Se nos hizo muy padre, en la campaña, de que teníamos un problema interno, el coro este, que la FIFA ya nos ha multado varias veces y por otro lado es chistoso que allá en Rusia existe un presidente con un apellido para nosotros chistoso, y ahí es donde entra el ingenio, lo chingón de ser mexicano, que más que algo de achicopalarnos, de ‘¡uta, ya nos quitaron esto!’, le dimos la vuelta para enaltecer nuestros valores, como para decirle al presidente: ‘Gracias por recibirnos en Rusia… Putin'”.

Aclaró que en el estudio para confeccionar la campaña se analizó cómo es el trato de la imagen de Putin en Rusia en el ámbito de la publicidad y en el plano humorístico también para saber hasta dónde se podía llegar.

“Estuvimos checando todo tipo de movimientos, checamos en Rusia lo que se habla del presidente, qué tanto podíamos estirar la liga y todo, y creo que nuestra campaña es muy ‘safe‘ para lo que han hecho en otros lugares, si no te invito a que veas el caso de lo que pasó en Argentina, con una publicidad más arriesgada y ahí sí tuvieron que inclusive ir a la Embajada y nosotros no queremos eso, queremos como enaltecer y cambiar el grito“, aseveró Noyola.