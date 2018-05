Con historia y danzas mexicanas continúan los picnic domingueros en el Presidio de San Francisco

A toda máquina se están desarrollando los picnic domingueros organizados por el Presidio Trust y la organización de camiones de comida Off the Grid. Y no es coincidencia que estos se desarrollen a un costado del Centro de Visitantes del Parque Nacional Presidio.

Uno de los principales objetivos de los picnics -todos los domingos hasta el 12 de octubre- es que sus asistentes se familiaricen con el famoso parque, una vasta extensión protegida a los pies del Golden Gate, la entrada a la Bahía, que cuenta con bosques, playas y variados sitios históricos y manantiales naturales poco conocidos.

Los protectores y guías del parque son los guardabosques. “Mi trabajo es traer a familias, a jóvenes, a su parque nacional y darles a conocer la historia cultural y natural del área. Ser guardabosques significa muchas cosas”, dijo Fátima Colindres, quien primero fue voluntaria antes de llegar a ser guardabosques de tiempo completo.

Luciendo su flamante uniforme de distintas tonalidades verde olivo, Colindres dijo que las familias latinas no tienen que sentirse como turistas sino como parte de la historia del lugar. “Tienen que venir aquí porque aquí están sus raíces. No importa dónde hayan nacido, de qué parte del mundo son, aquí están sus raíces, su historia y yo invito a esa familias a que vengan a su parque a aprender un poquito más de cómo tenemos esa conexión histórica, natural, cultural aquí, en el Presidio de San Francisco. Es nuestra casa”, aseveró Colindres.

Parte de la historia de San Francisco y de aquellos que no son indígenas californianos se remonta a 1776 cuando desde el norte de México, en Sonora, el teniente coronel español Juan Bautista de Anza organizó una expedición con más de 240 hombres, mujeres y niños que terminó después de un recorrido de casi 3,000 kilómetros en la Bahía de San Francisco. Hoy, la ruta es considerada como una conexión histórica y cultural desde Nogales, Arizona, hasta San Francisco.

“Yo siempre escuché a mi familia hablando del norte. Es como que la historia continua hoy”, dijo

Miguel Márquez, experto en la expedición de De Anza. Según Márquez la historia del Presidio y de California tiene directa relación con el explorador De Anza, cuya expedición partió desde lo que se conocía como Nueva España.

“Mis primos, mis hermanos, andan con la carne asada los fines de semana escuchando música latina y hablando español; y yo les digo: estas costumbres, estas tradiciones, tienen una relación directa con la expedición de De Anza”. La multiculturalidad que hoy se disfruta en el área viene de allí. “En esa expedición venían mestizos, afrolatinos, españoles y nativos del área de Sonora. Era como una ciudad entera moviéndose por California hasta San Francisco. Por eso hoy, San Francisco y el Área de la Bahía son muy diversos. Hay mucha cultura”, aseveró Márquez.

Todos los domingos, el picnic cuenta con la presencia de aproximadamente de 25 organizaciones, restaurantes y camiones de comida. Incluidas están las famosas cocinerías filipinas y mexicanas, la pizza napolitana, la fusión mediterránea de gyros, falafels y humus, el arroz taiwanés y el pollo hindú biryani. Además se ofrecen una variedad de vinos, cervezas y jugos locales.

El cuarto domingo de cada mes los asistentes están siendo agasajados con espectáculos culturales de danza folclórica. El domingo 27 de mayo se presentará el grupo Ballet Folklórico México Danza. Fundado en la ciudad de Hayward en 1991 por el folclorista René González, el grupo se inicio como una actividad después de la escuela para evitar que los niños ingresen a las pandillas o consuman drogas.

El Ballet Folclórico México Danza presentará un programa especial con los coloridos bailes de México este domingo 27 de mayo con dos presentaciones: al medio día y a las 2 pm.

—

Para visitar el Parque Presidio

Acude al Centro para Visitantes en 210 Lincoln Boulevard, San Francisco, o llama al 415-561-4323.