La batalla por la custodia de los hijos de Brad y Angelina puede retrasar el estreno de ‘Maleficent 2’

El "cuento de hadas" terminó en pesadilla

El matrimonio de Angelina Jolie y Brad Pitt llegó a su fin de la forma más polémica posible en 2016, con una investigación de los servicios sociales centrada en el actor de por medio, pero a día de hoy la antigua pareja aún permanece casada a ojos de la ley.

Ahora la carrera de la oscarizada intérprete podría verse afectada por esa lentitud que ha definido el proceso legal con el que oficializar su divorcio, y en especial los trámites que afectan a los seis hijos que tuvo con su exmarido: Maddox (16), Pax (15), Zahara (13) Shiloh (11) y los mellizos Knox y Vivienne (9). Una de las consecuencias directas de esa incertidumbre es que no podrá viajar junto a su prole a Londres para instalarse allí temporalmente, mientras rueda la secuela de la película ‘Maleficent’, hasta que se resuelvan el caso de la custodia.

Varias fuentes han asegurado al portal Page Six que esta noticia no le habría hecho ninguna gracia a la estrella de Hollywood, aunque de ser ciertos los rumores que circulan desde hace varias semanas, esta incómoda situación no se alargará demasiado tiempo. Al parecer, el exmatrimonio habría alcanzado ya un acuerdo respecto a los términos de su divorcio y solo quedaría que recibieran el visto bueno de sus respectivos equipos legales y del juez.

Los dos artistas habrían decidido compartir la custodia de sus hijos y trabajar juntos para resolver -a medida que vayan surgiendo- los problemas logísticos relacionados con los viajes y sus respectivas carreras, todo ello con el fin de mantener una relación lo más cordial posible que proteja la unidad familiar que esperan seguir formando de cara al futuro.