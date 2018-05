¿Por qué Matías Almeyda puede abandonar a Chivas en cualquier momento?

El timonel argentino podría decir adiós al Rebaño por problemas extra cancha

Al querer minimizar que el armado del equipo sea la razón principal de que Matías Almeyda dude en seguir como pastor de las Chivas, Francisco Gabriel de Anda, ventiló que el timonel argentino también siente un desgaste en la relación con un directivo.

Sin precisar el nombre, el director deportivo que llegó al redil en marzo, destapó otros factores que tendrían ya en jaque al estratega argentino.

“Hay varios temas con Matías, hay varios temas desafortunadamente de tiempo atrás, que yo no los conocía, entonces no solamente es el tema del plantel. Hay varios”, dijo.

¿Qué temas son?, le preguntaron anoche en Futbol Picante de la cadena ESPN.

“Quizá también su relación se ha desgastado“, reveló Gabriel de Anda.

¿Con quién se ha desgastado?

“Bueno, con gente de la directiva, quizá también está desgastada esa relación”.

Cuando los conductores le señalaron a José Luis Higuera como el causante de ese distanciamiento, Paco Gabriel intentó matizar lo dicho al aclarar que la directiva es una unidad y no sólo una persona.

“No es uno u otro. Puedo ser yo, pero a lo que voy es que son varios factores, no sólo el plantel y yo sí he sido muy claro con Matías y fue muy claro desde el principio, en explicarle cuál era la política y la línea a seguir.

“A Matías no se le ha engañado y no se le ha dicho que sigamos por un camino que él no conoce. Si Matías va a seguir, que yo creo que sí va a seguir, él tendrá que entender el plantel que se va a conformar, que además constantemente estoy pidiendo su opinión y lo tengo al tanto, entonces yo espero que el día de mañana cuando inicie el torneo, no haya pretextos de ninguna índole”, agregó Gabriel.

Almeyda se encuentra en Ucrania como analista invitado por ESPN para la Final de la Champions League y en teoría deberá volver a Guadalajara en la primera semana de junio.

“Posiblemente no se dé el plantel que él tenía en mente y bueno, ahí entonces ya veríamos que sigue. A mí me encantaría que Matías Almeyda siga en este proyecto, pero hoy no podría garantizar al cien por ciento que Matías vaya a estar”, sentenció.