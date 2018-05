Cómo Kim Jong-un se convirtió en “el rey de Corea del Norte”

Cuando murió Kim Jong-il en 2011 muchos pensaron que sería el fin del régimen de un solo hombre en el país comunista. Pero Kim Jong-un, que entonces solo tenía 27 años, llevó a cabo una enorme purga en la cúpula dirigente para colocarse como el verdadero Líder Supremo de su país.

El 28 de diciembre de 2011 fue un día extremadamente frío en Pyongyang, la capital de Corea del Norte.

Nevaba sin parar mientras un Lincoln Continental negro avanzaba lentamente por las calles de la ciudad. En el techo del auto, sobre una base de crisantemos blancos, viajaba el féretro del Líder Supremo, Kim Jong-il.

Multitudes enormes, vestidas de negro, bordeaban las calles de la ciudad. Tenían que ser contenidas por soldados mientras lloraban descontroladas, golpeándose el pecho y gritando: “¡Padre!, ¡padre!”.

Al lado del auto caminaba el hijo y sucesor de líder fallecido, Kim Jong-un. Con solo 27 años, se le veía abrumado y varias veces rompió a llorar durante la ceremonia.

BBC Kim Jong-un, entonces de 27 años, se mostró abrumado y varias veces rompió a llorar durante el funeral de su padre.

Detrás de él caminaba su tío, Chang Song-thaek, considerado como el segundo hombre más poderoso en Corea del Norte. Del otro lado iba el jefe del Estado Mayor del Ejército, Ro Yong-ho y el ministro de Defensa, Kim Yong-chun.

Ellos eran los ancianos que ahora ejercerían el poder el Pyongyang.

O al menos así lo pensaban muchos.

La preparación

En los 1950, el abuelo de Kim Jong-un, Kim Il-sung, creó algo único en el mundo comunista: el liderazgo heredado de un solo hombre en Corea del Norte.

Durante casi dos décadas, Kim preparó a su hijo mayor, Kim Jong-il para que lo sucediera. Dondequiera que iba, el príncipe heredero estaba a su lado.

En 1994, cuando el viejo hombre murió, Kim Jong-il de inmediato se hizo cargo del país. Pero cuando este murió súbitamente en 2011, su propio hijo, Kim Jong-un, acababa de iniciar su aprendizaje para convertirse en el tercer Líder Supremo.

Muchos expertos predijeron entonces el colapso del régimen de un solo hombre. Pero pronto se demostraría que estaban equivocados.

A los pocos meses de la muerte de Jong-il, el jefe del Estado Mayor, Ri Yong-ho, y el ministro de Defensa, Kim Yong-chun, fueron destituidos. Hasta ahora el paradero de Ri sigue siendo un misterio.

BBC Muchos expertos creyeron que tras la muerte de Kim Jong-il colapsaría el régimen de un solo hombre en Corea del Norte.

Después, en diciembre de 2013, Kim Jong-un llevó a cabo una de sus decisiones más dramáticas. Su propio tío, Chang-Song-thaek, fue sacado a rastras de una reunión del partido, acusado de traición y ejecutado.

En ese entonces hubo informes no confirmados que sugerían que se había utilizado un cañón antiaéreo para su ejecución.

Entre 2012 y 2016, Kim llevó a cabo la purga más grande que se había visto en Corea del Norte desde la era de su abuelo.

El Instituto para Estrategia de Seguridad Nacional de Corea del Sur informó de la ejecución de 140 altos oficiales militares y funcionaros del gobierno.

Otros 200 fueron retirados de sus cargos o encarcelados.

Kim ha removido a todos los que se han interpuesto en su camino, reemplazándolos por un cuadro más joven y leal a él. El grupo está dirigido por su propia hermana, Kim Yo-jong, quien en 2017 fue nombrada al Politburó, a la edad de 30 años.

Hoy nadie tiene dudas sobre quién detenta el poder en Pyongyang. Kim Jong-un es el Líder Supremo.

La historia del pequeño general

En 1992, en una casa de verano en Pyongyang, se llevó a cabo una fiesta de cumpleaños muy especial para un niño de 8 años.

Entre los regalos destacó uno. Era un uniforme de general. No era un juguete. Era real. Un uniforme miniatura, pero totalmente auténtico para un general del Ejército del Pueblo Coreano.

BBC La historia de cómo Kim Jong-un se convirtió en el “general Kim” fue contada en el Washington Post, en una entrevista con su tía en 2016.

Cuando los otros generales, mucho más viejos, llegaban a la fiesta, le hacían una reverencia al niño de 8 años. Su nombre era Kim Jong-un.

La historia de cómo este niño se convirtió en el “general Kim” fue contada en el Washington Post en una entrevista con la tía de Kim en 2016.

Casi dos décadas antes Ko Yong-suk y su esposo habían desertado a Occidente. En 2016 llevaban una vida tranquila y aislada en un suburbio de Nueva York.

En la entrevista, Ko contó que la fiesta de cumpleaños la convenció de que Kim Jong-un estaba siendo consagrado como el sucesor de su padre, Kim Jong-il.

“Para él fue imposible crecer como una persona normal cuando la gente a su alrededor lo trataba así”, contó Ko.

BBC “No era un alborotador, pero se exaltaba por cualquier cosa y era intolerante”, cuenta la tía de Kim Jong-un.

Pocos años después se le asignó a Ko acompañar a Kim Jong-un al colegio privado en Suiza donde su padre había decidido enviarlo.

La mujer describió al entonces adolescente Kim como malhumorado y arrogante.

“No era un alborotador, pero se exaltaba por cualquier cosa y era intolerante”., cuenta la tía.

“Cuando su madre intentaba regañarlo por jugar mucho y no estudiar suficiente, él no le contestaba pero tenía otras formas de protesta, como ponerse en huelga de hambre”.

Estos pequeños fragmentos son todo lo que se conoce de la infancia y adolescencia de Kim Jong-un.

No son suficientes para formarnos una imagen de quién es y por qué su padre lo eligió a él para sucederlo y no a su hermano mayor Kim Jong-chol o su medio hermano Kim Jong-nam.

Los príncipes

Alguien que sí logró predecir el ascenso al poder de Kim Jong-un fue un chef japonés conocido por el alias de Kenji Fujimoto.

Durante los 1990, Fujimoto solía preparar comida japonesa para Kim Jong-il y asegura que era un “compañero de juego” del entonces joven Kim Jong-un.

Getty Images Kenji Fujimoto era un chef que solía preparar comida japonesa para Kim Jong-il y publicó su historia en un libro.

En 2001, después de regresar a Japón, publicó su historia en un libro. En este, describió su primer encuentro con Kim Jong-un y su hermano mayor Kim Jong-chol.

“La primera vez que me encontré con los dos jóvenes príncipes, ambos vestían uniformes militares. Estaban saludando de mano a cada uno de los miembros del personal”.

“Pero cuando llegó mi turno, el príncipe Kim Jong-un me miró con frialdad. Fue como si quisiera decir: ‘nosotros odiamos a los japoneses como tú’. Nunca olvidaré su cortante mirada. (Kim) tenía 7 años”.

En su segundo libro, en 2003, Fujimoto escribió:

“Kim Jong-chol está considerado como el más probable sucesor. Pero lo dudo mucho. Kim Jong-il solía decir: ‘Jong-chol no es bueno, es como una niña’. Su favorito es su hijo menor, el segundo príncipe. Jong-un se parece mucho a su padre. Incluso tiene la misma complexión que su padre. Pero su existencia no ha sido revelada al público”, contó Fujimoto.

Fue una predicción extraordinaria. En ese momento Kim Jong-un no había sido presentado al pueblo norcoreano, y mucho menos al mundo exterior. Pasó la mayoría de su niñez siendo un secreto absoluto.

El medio hermano

El 12 de febrero de 2017, un grupo de amigos se reunió en un restaurante en la capital de Malasia, Kuala Lumpur. Estaban celebrando el cumpleaños 25 de una mujer indonesia, Siti Aisyah.

BBC Siti Aisyah fue acusada de asesinato.

Según el recuento de Aisyah, esa noche le dijo a sus amigos que había encontrado un trabajo en un “reality show” de TV. Finalmente, les dijo, podría dejar el sórdido baño de Kuala Lumpur donde trabajaba. Sus amigos la felicitaron y brindaron por ella.

La mañana siguiente, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, Aisyah buscó a su víctima, un hombre robusto y calvo que vestía una camiseta azul y chaqueta deportiva. Cuando este se acercaba al escritorio de facturación, ella corrió hacia él y le arrojó un líquido en la cara.

“¿Qué haces?”, le gritó él en su inglés entrecortado. “Perdone”, le dijo ella y se alejó corriendo.

Según la versión de Aisyah todo era una broma para el programa de TV. Las autoridades de Malasia, sin embargo, la acusaron de asesinato.

BBC Cuando Kim Jong-nam se acercaba al escritorio de facturación, una mujer corrió hacia él y le arrojó un líquido en la cara.

En un café a unos metros de distancia estaba sentado un grupo de supuestos agentes norcoreanos.

Aparentemente satisfechos porque su misión había sido completada, las cámaras de CCTV los muestran caminando hacia las salas de embarque y abordando un avión hacia Dubai.

Mientras, el hombre robusto comenzó a sentirse mal. Su rostro denotaba ansiedad y tenía dificultad para respirar. A los pocos minutos se desplomó en un silla inconsciente. El personal del aeropuerto llamó una ambulancia.

Cuando lo trasladaban hacia el hospital sus pulmones se llenaron de fluido y se ahogó.

El pasaporte del hombre decía que era un diplomático norcoreano llamado Kim Chul. En realidad, el hombre fallecido era Kim Jong-nam, el medio hermano de Kim Jong-un.

Kim Jong-nam había sido envenenado con un poderoso agente nervioso, el VX. Solo inhalar una porción del tamaño de un grano de arena es suficiente para matar.

Fue un desvergonzado asesinato y —a pesar de las negativas de Corea del Norte de haber participado— toda la evidencia parecía señalar hacia su medio hermano menor en Pyongyang. Pero ¿cuál fue el motivo?

BBC Kim Jong-il, tuvo una complicada vida amorosa, con dos esposas oficiales, y al menos tres amantes con las cuales tuvo cinco hijos.

El padre de ambos, Kim Jong-il, tuvo una complicada vida amorosa. Tuvo dos esposas oficiales, y al menos tres amantes con las cuales tuvo cinco hijos.

Kim Jong-nam fue el hijo de su primera amante, Song Hye-rim. Kim Jong-un fue el hijo menor de su segunda amante, Ko Yong-hui, una exactriz nacida en Japón.

El viejo dictador mantuvo a sus amantes y a sus hijos en secreto. Vivían en casas de campo aisladas y separadas unas de otras. Aunque compartían un padre, Kim Jong-nam y Kim Jong-un nunca se conocieron.

Como hijo mayor, Kim Jong-nam había sido siempre considerado como el más probable sucesor de Kim Jong-il. Pero en 2001 fue arrestado cuando intentaba entrar a Japón con un pasaporte falso. Tenía planeado visitar Disneylandia en Tokio.

Entonces, el príncipe heredero de Corea del Norte apareció en imágenes escoltado hacia un avión y expulsado del país.

Para su padre fue una humillación que nunca perdonó. Kim Jong-nam fue retirado de la sucesión y enviado al exilio en China. O al menos eso cuenta la historia.

El rey

El siguiente en la línea de sucesión debía haber sido el hijo mediano de Kim Jong-il, Kim Jong-chol. Pero al parecer este nunca fue considerado con seriedad por su padre. El elegido fue su hijo menor, Kim Jong-un.

BBC “(Kim Jong-un) fue elegido por su padre porque era el más mezquino y despreciable de los hijos”.

El periodista Bradley K Martin, escribió una biografía de la dinastía Kim, un enorme tomo llamado “Under the Loving Care of the Fatherly Leader”.

“(Kim Jong-un) fue elegido por su padre porque era el más mezquino y despreciable de los hijos”, le dijo a la BBC.

En otras palabras, era el que tenía la mayor posibilidad de sobrevivir una brutal lucha de sucesión y mantener vivo el negocio familiar.

Ciertamente Kim Jong-un ya ha mostrado su crueldad.

Martin cree que Kim Jong-un mandó matar a su hermano.

“Esto encaja con la muerte de (su tío) Chang Song-thaek”, dice. “Chang fue acusado de planear un golpe de Estado. Nosotros (los medios occidentales) ignoramos ese hecho. Entonces Kim Jong-un fue tras el hermano. Tenemos informes de que Chang fue a China y dijo: ‘vamos a deshacernos de Kim Jong-un y a colocar a Kim Jong-nam'”.

“Kim piensa: ‘mi tío y mi hermano mayor están conspirando en mi contra y se están asociando con los chinos’. Esto tiene cierto sentido”, explica.

BBC “La identidad de Kim es la de un rey. Su sentido de autoestima no permite ninguna crítica u oposición de los otros”.

Esto es solo una teoría, pero la conclusión de Martin parece irrefutable.

“Hoy no existen más amenazas para su gobierno. Sus desafíos internos han sido retirados”.

Kim Jong-un ahora gobierna como supremo. Y tal como lo dijo Paik Hak-soon, director del Centro para Estudios Norcoreanos del Instituto Sejong en Corea del Sur, Kim ahora “es rey”.

“La identidad de Kim es la de un rey”, le dice a la BBC. “Su sentido de autoestima no permite ninguna crítica u oposición de los otros”.

“Cualquier persona o país que lo rete o se oponga a él, enfrenta sin falta una represalia”.

