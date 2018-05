Asesinan al cantante Evio Di Marzo

Nueva York, 29 de Mayo de 2018 2:09am Puertas Adentro.. Me permito llorar puertas adentro, es mi derecho. Hoy en las calles de la ciudad a la que tanto le he cantado por todos sus matices, asesinan a mi hermano. Mi hermano menor se vuelve estadística en una ciudad que cada día se vuelve irrecuperable. Me pasa a mi, le pasa a usted, a un vecino, a un conocido, le pasa a un país. Pero yo, esta madrugada a puertas adentro me toca llorar a mi hermano. Hoy me quedo con el recuerdo de lo que fuimos, con su genialidad musical, con sus hermosas canciones que vivirán para siempre, me quedo con su manera particular de ver la vida, con sus 10 hijos, mis sobrinos a los que amo con toda el alma, me quedo con la vida vivida “siempre a su manera” y con el recuerdo de nuestros Padres y la familia que fuimos. Me quedo con el cariño de sus colegas músicos, que son muchos los que lo conocieron y lo quisieron. Hoy desde en un país que no es el mío, lloro a puertas adentro lo que no puedo cambiar. Tomo mi guitarra y me consuelo, porque puertas adentro es mi derecho, es mi dolor. Gracias a todos los amigos que me escribieron, gracias a todos los que sienten esta tristeza como yo. Yordano Di Marzo.

